DJ圓圓爆乳比基尼曝光 離開台灣虜獲日本小鮮肉狂讚：國民外交

〔記者陽昕翰／台北報導〕「音樂祭女王」DJ圓圓趁著工作空檔到菲律賓宿霧遊學，她一到學校就展現社牛威力，成功讓20個同學追蹤她的IG，透露同學多數是日本、韓國、越南學生，短短2周交了不少朋友，尤其受到日本小男生的歡迎，就連菲律賓的老師都成功收服，讓她開心笑說：「這是ㄧ場很厲害的國民外交。」

DJ圓圓曬出火辣比基尼。（締佳遊學提供）

圓圓近來推出新單曲〈Sí O Sí〉，這次到菲律賓除了唸書，不忘把握機會拍攝MV，由於學校晚上10點還有門禁，拍MV當晚，眼看門禁時間就要到，她人卻卡在車陣中，只好拎著高跟鞋及大包小包，在車陣中跑步，以百米的速度壓線抵達學校，對她而言可說是非常難得的體驗。

DJ圓圓遊學虜獲年下粉絲，認了最受日本同學歡迎。（締佳遊學提供）

DJ圓圓透露，為了迎接早上8點的課，她7點就起床化妝打扮，跟著同學一起上課、吃學校餐廳，彷彿回到學生時期。期間甚至為了工作當空中飛人，一下課就奔往機場，飛回台灣主持活動，為了上課又趕飛機往馬尼拉轉機回宿霧，繼續回到她的學生生活，坦言：「飛來飛去又要上課，真的有種學生歌手忙碌的既視感。」

