（獨家直擊）韓團XD信義區街頭公演！感動台粉變多：想站更大舞台

〔記者廖俐惠／專訪〕韓國男團「XD」昨天（19日）晚間7點在信義區舉行街頭公演，吸引超過200名粉絲朝聖。他們還帶來畢書盡的《Come Back To Me》，演唱周杰倫的《告白氣球》時，現場還亮起手機燈，現場十分熱烈，獲得現場粉絲及路人的掌聲。XD昨晚表演結束後接受本報專訪，數度大讚「我愛台灣」，感謝粉絲的熱情支持。

XD邀請粉絲打開手機燈為他們應援，現場畫面超美。（AM STUDIO提供）

XD前身為「XEED」，現在以DOHA、BAO、JAEMIN、UO四人體制活動，他們昨天在信義區街頭演出，勁歌熱舞多首歌曲，還帶來「BTS」防彈少年團的《Not Today》，火力全開的他們跳得汗流浹背，看得出來有多賣力。不僅如此，他們還用中文大喊「我愛你」、「多謝」等中文寵粉，讓人感受到他們的用心。

XD在表演結束後，獨家接受《自由時報》專訪，BAO直呼可以在海外做街頭演出，很神奇且很新鮮，DOHA則是第二次在台灣參加街頭公演，認為除了台灣粉絲之外，在路上的人們也不吝於給予溫暖的支持，讓他十分感激。JAEMIN也有相同想法，看到路人也能很享受，希望下次還有機會在街頭表演，他更忍不住告白「我愛你們台灣」。UO很開心每次來都發現越來越多粉絲支持，「所以我想下一張專輯一定要再來台灣宣傳，感謝粉絲們。」

XD街頭公演人潮眾多，連拍照都不簡單。（記者廖俐惠攝）

他們表演《Come Back To Me》和《告白氣球》兩首歌曲，JAEMIN透露兩首都是粉絲推薦的，他們一邊聽一邊練習，拿發音相似的韓文做筆記，花了一兩周苦練而成。中文發音標準，近來又常來台灣，被問到會不會想要更精進中文，未來在台灣發展？沒想到BAO坦言「中文真的太難了」，UO則是自告奮勇，希望能夠好好練習，有一天想要拍攝台劇，參與台灣影視作品。

XD拍起照來像台灣青春電影。（AM STUDIO提供）

最後，DOHA表示，「每次到台灣，體感上粉絲越來越多，希望能夠在台灣多上一些綜藝或者音樂節目！」JAEMIN則是有感而發，每次來台灣都收到非常多的愛，很想要好好報答粉絲，他發下宏願，希望下次能夠在台灣站上更大的舞台辦演唱會，並用小狗眼神邀請記者下次再來採訪，UO也笑說：「希望能幫我們多多牽線！」【XDays MEET & GREET in TAIWAN】將在9月21日於典空間活動會場舉行，詳細購票、活動資訊請上AM Studio查詢。

