娛樂 日韓

池晟誰都不選！放閃李寶英：我現實中有伴了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕池晟在韓劇《聯結》中飾演緝毒警員，卻意外遭綁架後被強迫吸毒，為讓自己更能貼近角色刻意減重，苦笑拍攝期間最大的困難就是餓肚子，只能靠吃堅果來維持體力，同劇演員發現他在劇中有時臉色顯得慘白，池晟不禁開玩笑說：「因為太餓了！」

《聯結》池晟（左）與田美都為追查案件真相攜手合作。（八大電視提供）《聯結》池晟（左）與田美都為追查案件真相攜手合作。（八大電視提供）

池晟回想拍攝《聯結》時，有場戲是毒犯要搶奪他手上的毒品，向他直衝而來的殺氣眼神、動作，彷彿像要殺死他一樣。導演也揭密，這部戲的動作場面不追求精心編排的「完美感」，避免過度設計套招，讓演員自由發揮，以求自然真實，因此這場毒癮者搶食的畫面感，在鏡頭上呈現出強烈且逼真。

《聯結》池晟飾演緝毒警員，卻意外遭人迫害餵食毒品。（八大電視提供）《聯結》池晟飾演緝毒警員，卻意外遭人迫害餵食毒品。（八大電視提供）

女主角田美都透露劇中池晟抓住她腳的這場戲，氣氛緊張刺激，動作設計是池晟臨時想出來的提議，讓田美都當下想要逃脫，卻被他抓住的情節更有驚險感，劇組這場戲也來回拍了很多次，才順利完成。另外，池晟在醫院混亂中逃走的場景，導演安排了一段非常長的距離讓池晟奔跑，池晟笑說雖然累，但跑得很過癮，剛好趁機釋放壓力。

《聯結》田美都飾演向現實妥協、以金錢至上的女記者。（八大電視提供）《聯結》田美都飾演向現實妥協、以金錢至上的女記者。（八大電視提供）

飾演女記者的田美都，劇中體認到社會現實因此「金錢至上」，甘願成為無良記者。同劇演員在分享角色人物的聯結度，認為田美都與角色相似度最高，讓田美都訝異，其實是指她戲裡幹練又擅長表達，個性隨和外向，是這方面與角色十分貼近。

《聯結》池晟為詮釋毒癮者，刻意減重貼近角色。（八大電視提供）《聯結》池晟為詮釋毒癮者，刻意減重貼近角色。（八大電視提供）

池晟在《聯結》拍攝現場常是氣氛製造者，對戲演員稱讚他性格溫暖，合作起來很舒服，開玩笑稱甚至想向他告解心事。而在作品宣傳期間發生一段插曲，池晟被問到「新學年想與哪位同劇演員坐同桌？」請他從戲劇面和現實面選擇，他不假思索說：「現實中，我已經有伴了，叫寶英。」池晟直接在眾人面前放閃愛妻李寶英，引來同劇演員大笑，大家解釋是要從同劇演員中挑選，池晟也跟著笑說：「沒關係吧，這很甜蜜啊。」《聯結》21日起每週日晚間10點於八大戲劇台全台首播。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

