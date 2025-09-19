鄭宜農公布入圍驚見自己名字 第16屆金音獎入圍大贏家出爐
台語歌后鄭宜農出席記者會。（金音創作獎提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕金音創作獎邁入第16屆，今天舉辦入圍記者會，台語歌后鄭宜農現身揭獎，當公布到最佳創作歌手時，發現自己的《圓缺》專輯風光入圍，將與LÜCY、Funky Mo、林以樂、林奕碩等入圍者共同角逐，直呼非常驚喜。
第16屆金音創作獎頒獎典禮將於11月1日星期六晚上七點在台北流行音樂中心舉行，本屆入圍大贏家是百合花，以《萬事美妙》入圍6項最多，新生代創作歌手陳嫻靜則以5項大獎緊追在後。
第16屆金音創作獎完整入圍名單
【不分類型獎項】
■ 最佳專輯獎
《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui（製作人:戴曉君 Sauljaljui）
《圓缺》／鄭宜農（製作人:何俊葦）
《好聲豪氣》／呂士軒（製作人:呂士軒、呂尚霖）
《物件，所在》／FunkyMo（製作人:李權哲）
《萬事美妙》／百合花（製作人:鄭各均、蕭賀碩）
《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜（製作人:李權哲）
■ 最佳樂團獎
FUTURE AFTER A SECOND／《『異骨』Xenobones》
八十八顆芭樂籽／《浪漫野球戰士列傳 》
貓膽汁／《多汁》
百合花／《萬事美妙》
當代電影大師／《你在注視那遙遠的地方》
Robot Swing／《IS IT ALIVE? （Live at Yuchen Cinema Studio）》
■ 最佳創作歌手獎
LÜCY／《Dance on the Shoreline》
戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》
鄭宜農／《圓缺》
FunkyMo／《物件，所在》
林奕碩／《萬事美妙》
林以樂／《素顏的樣子》
■ 最佳新人獎
BRBP／《BRBP》
FTK／《五毒》
Tickle Tickle 癢癢／《成人料理亭》
陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》
SherryZ 鄭雙雙／《Time》
Dremedreman曾妮／《全村的希望》
■ 最佳樂手獎
謝明諺／《視角》／次中音&高音薩克斯風
鍾錡（王鍾錡）／《19%》／爵士鼓
戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂
吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂,世界手鼓,二胡,合成器
黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組, 打擊樂器
利惟庸／《不會得就是不會得》／吉他
鄭昭元／《All On You》／鍵盤 合成器
洪惟農／《IS IT ALIVE? （Live at Yuchen Cinema Studio）》／吉他
■ 最佳現場演出獎
《【二巡的盡頭】Tour Final 台北 THE WALL LIVEHOUSE》/八十八顆芭樂籽
《《Leo王船》－騷晒午桑》/Leo王
《胖虎x2024 火球祭 FIREBALL Fest. 演出精華回顧》/胖虎
《恐龍的皮《I Dig You：恐龍木乃伊之謎》電影專場》/恐龍的皮
《當代電影大師2025公演》/當代電影大師
■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
《Brains in a Vat》／팻햄스터 & 캉뉴
《Dirty Mirror Selfie》／Jacqui
《Obrolan Jam 3 Pagi 》／Lomba Sihir
《Membangun & Menghancurkan》／.Feast
《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA
【類型音樂獎項】
■ 最佳搖滾專輯獎
《19%》／病入膏肓
《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND
《浪漫野球戰士列傳 》／八十八顆芭樂籽
《萬事美妙》／百合花
《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師
■ 最佳搖滾歌曲獎
〈Something New〉／《Something》／擊沈女孩
〈燒香拜佛〉／《當然無恙》／倒車入庫
〈Dead Talents Society - 電影《鬼才之道》英文版主題曲〉／《《鬼才之道》電影原聲帶》／王若琳
〈失望〉／《多汁》／貓膽汁
〈萬事美妙〉／《萬事美妙》／百合花
〈我希望你的眼睛〉／《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師
■ 最佳民謠專輯獎
《Parod 爐灶》／Sapud Kacaw 撒部・噶照
《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui
《偏南》／謝銘祐
《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya
《kenkengiu 路上會有好多彎》／Naa’u 娜塢
■ 最佳民謠歌曲獎
〈This is My World〉／《My Nova》／柯智棠
〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 （feat. 泰武古謠傳唱）〉／《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui
〈偏南風〉／《偏南》／謝銘祐
〈南迴之子〉／《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya
〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰
■ 最佳嘻哈專輯獎
《海口》／馬克SAVAGE.M
《愚公》／someshiit 山姆
《好聲豪氣》／呂士軒
《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜
《東方美人》／李英宏
■ 最佳嘻哈歌曲獎
〈Rule男Freestyle〉／《Rule男Freestyle》／楊舒雅
〈Knock'em off〉／《KNOWT!S》／KNOWTIS （共同創作人： someshiit）
〈吸塵器 維他命 （beat by Flowstrong）〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜
〈萬華的蛇〉／《東方美人》／李英宏
〈MY MESSAGE （feat. Shing02）〉／《MY MESSAGE （feat. Shing02）》／PUZZLEMAN
〈RLGL〉／《When It‘s All CED and Done》／CED
■ 最佳電音專輯獎
《Elixir》／Wring Out Laura（林陽貴）
《五毒》／FTK
《非線性隨機振動與響應》／凱比鳥
《Regrow Protocol》／Oberka
■ 最佳電音歌曲獎
〈五毒〉／《五毒》／FTK
〈Hilarious〉／《Hypocrite》／B E N N
〈月光乩〉／《月、色》／Sonia Calico
〈BOUNCE〉／《Everything Sparks Joy》／富愛子
〈Wildbait〉／《Regrow Protocol》／Oberka
■ 最佳爵士專輯獎
《視角》／謝明諺
《手術劇院》／楊又臻
《Ctrl+Z》／Plutato
《海、天、你與我》／陳子彰
■ 最佳爵士歌曲獎
〈三與虎〉／《返祖現象》／古樂樂良春
〈布爾達河〉／《給波蘭的一封信》／黃彥斌
〈台灣印象樂集 I. 雲海〉／《手術劇院》／楊又臻
〈馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato
〈The Sea, The Sky, The You and I （feat. 鄭立偉）〉／《海、天、你與我》／陳子彰
■ 最佳節奏藍調專輯獎
《Heal Me Good》／Yufu
《Harvey Dent》／BRADD
《Time》／SherryZ 鄭雙雙
《罐頭塔》／陳以恆
■ 最佳節奏藍調歌曲獎
〈Heal Me Good〉／《Heal Me Good》／Yufu
〈翅膀和泥土〉／《翅膀和泥土》／YELLOW黃宣
〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹
〈Get a Little Higher〉／《Time》／SherryZ 鄭雙雙
〈New notes〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜
■ 最佳另類流行專輯獎
《BRBP》／BRBP
《Dance on the Shoreline》／LÜCY
《Everything Sparks Joy》／富愛子
《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜
《素顏的樣子》／林以樂
■ 最佳另類流行歌曲獎
〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY
〈Ghost Swing〉／《Ghost Swing》／YELLOW黃宣
〈青春戀愛手冊〉／《Harvey Dent》／BRADD
〈怪味〉／《萬事美妙》／百合花
〈New notes （prod. by 鄭昭元 ZAOYUAN）〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜
〈Pandemic 傳染病〉／《shhh, it's under my bed》／Andr
【特別貢獻獎】
■ 特別貢獻獎
從缺
