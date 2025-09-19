鄭宜農公布入圍驚見自己名字 第16屆金音獎入圍大贏家出爐

台語歌后鄭宜農出席記者會。（金音創作獎提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金音創作獎邁入第16屆，今天舉辦入圍記者會，台語歌后鄭宜農現身揭獎，當公布到最佳創作歌手時，發現自己的《圓缺》專輯風光入圍，將與LÜCY、Funky Mo、林以樂、林奕碩等入圍者共同角逐，直呼非常驚喜。

第16屆金音創作獎頒獎典禮將於11月1日星期六晚上七點在台北流行音樂中心舉行，本屆入圍大贏家是百合花，以《萬事美妙》入圍6項最多，新生代創作歌手陳嫻靜則以5項大獎緊追在後。

請繼續往下閱讀...

第16屆金音創作獎完整入圍名單

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui（製作人:戴曉君 Sauljaljui）

《圓缺》／鄭宜農（製作人:何俊葦）

《好聲豪氣》／呂士軒（製作人:呂士軒、呂尚霖）

《物件，所在》／FunkyMo（製作人:李權哲）

《萬事美妙》／百合花（製作人:鄭各均、蕭賀碩）

《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜（製作人:李權哲）

■ 最佳樂團獎

FUTURE AFTER A SECOND／《『異骨』Xenobones》

八十八顆芭樂籽／《浪漫野球戰士列傳 》

貓膽汁／《多汁》

百合花／《萬事美妙》

當代電影大師／《你在注視那遙遠的地方》

Robot Swing／《IS IT ALIVE? （Live at Yuchen Cinema Studio）》

■ 最佳創作歌手獎

LÜCY／《Dance on the Shoreline》

戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》

鄭宜農／《圓缺》

FunkyMo／《物件，所在》

林奕碩／《萬事美妙》

林以樂／《素顏的樣子》

■ 最佳新人獎

BRBP／《BRBP》

FTK／《五毒》

Tickle Tickle 癢癢／《成人料理亭》

陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》

SherryZ 鄭雙雙／《Time》

Dremedreman曾妮／《全村的希望》

■ 最佳樂手獎

謝明諺／《視角》／次中音&高音薩克斯風

鍾錡（王鍾錡）／《19%》／爵士鼓

戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂

吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂,世界手鼓,二胡,合成器

黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組, 打擊樂器

利惟庸／《不會得就是不會得》／吉他

鄭昭元／《All On You》／鍵盤 合成器

洪惟農／《IS IT ALIVE? （Live at Yuchen Cinema Studio）》／吉他

■ 最佳現場演出獎

《【二巡的盡頭】Tour Final 台北 THE WALL LIVEHOUSE》/八十八顆芭樂籽

《《Leo王船》－騷晒午桑》/Leo王

《胖虎x2024 火球祭 FIREBALL Fest. 演出精華回顧》/胖虎

《恐龍的皮《I Dig You：恐龍木乃伊之謎》電影專場》/恐龍的皮

《當代電影大師2025公演》/當代電影大師

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《Brains in a Vat》／팻햄스터 & 캉뉴

《Dirty Mirror Selfie》／Jacqui

《Obrolan Jam 3 Pagi 》／Lomba Sihir

《Membangun & Menghancurkan》／.Feast

《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《19%》／病入膏肓

《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND

《浪漫野球戰士列傳 》／八十八顆芭樂籽

《萬事美妙》／百合花

《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈Something New〉／《Something》／擊沈女孩

〈燒香拜佛〉／《當然無恙》／倒車入庫

〈Dead Talents Society - 電影《鬼才之道》英文版主題曲〉／《《鬼才之道》電影原聲帶》／王若琳

〈失望〉／《多汁》／貓膽汁

〈萬事美妙〉／《萬事美妙》／百合花

〈我希望你的眼睛〉／《你在注視那遙遠的地方》／當代電影大師

■ 最佳民謠專輯獎

《Parod 爐灶》／Sapud Kacaw 撒部・噶照

《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui

《偏南》／謝銘祐

《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya

《kenkengiu 路上會有好多彎》／Naa’u 娜塢

■ 最佳民謠歌曲獎

〈This is My World〉／《My Nova》／柯智棠

〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 （feat. 泰武古謠傳唱）〉／《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui

〈偏南風〉／《偏南》／謝銘祐

〈南迴之子〉／《雲就要翻過山》／張淦勛 Giyu Tjuljaviya

〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰

■ 最佳嘻哈專輯獎

《海口》／馬克SAVAGE.M

《愚公》／someshiit 山姆

《好聲豪氣》／呂士軒

《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜

《東方美人》／李英宏

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈Rule男Freestyle〉／《Rule男Freestyle》／楊舒雅

〈Knock'em off〉／《KNOWT!S》／KNOWTIS （共同創作人： someshiit）

〈吸塵器 維他命 （beat by Flowstrong）〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜

〈萬華的蛇〉／《東方美人》／李英宏

〈MY MESSAGE （feat. Shing02）〉／《MY MESSAGE （feat. Shing02）》／PUZZLEMAN

〈RLGL〉／《When It‘s All CED and Done》／CED

■ 最佳電音專輯獎

《Elixir》／Wring Out Laura（林陽貴）

《五毒》／FTK

《非線性隨機振動與響應》／凱比鳥

《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳電音歌曲獎

〈五毒〉／《五毒》／FTK

〈Hilarious〉／《Hypocrite》／B E N N

〈月光乩〉／《月、色》／Sonia Calico

〈BOUNCE〉／《Everything Sparks Joy》／富愛子

〈Wildbait〉／《Regrow Protocol》／Oberka

■ 最佳爵士專輯獎

《視角》／謝明諺

《手術劇院》／楊又臻

《Ctrl+Z》／Plutato

《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳爵士歌曲獎

〈三與虎〉／《返祖現象》／古樂樂良春

〈布爾達河〉／《給波蘭的一封信》／黃彥斌

〈台灣印象樂集 I. 雲海〉／《手術劇院》／楊又臻

〈馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato

〈The Sea, The Sky, The You and I （feat. 鄭立偉）〉／《海、天、你與我》／陳子彰

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《Heal Me Good》／Yufu

《Harvey Dent》／BRADD

《Time》／SherryZ 鄭雙雙

《罐頭塔》／陳以恆

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Heal Me Good〉／《Heal Me Good》／Yufu

〈翅膀和泥土〉／《翅膀和泥土》／YELLOW黃宣

〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹

〈Get a Little Higher〉／《Time》／SherryZ 鄭雙雙

〈New notes〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜

■ 最佳另類流行專輯獎

《BRBP》／BRBP

《Dance on the Shoreline》／LÜCY

《Everything Sparks Joy》／富愛子

《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:）） - 一起去度假》／陳嫺靜

《素顏的樣子》／林以樂

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY

〈Ghost Swing〉／《Ghost Swing》／YELLOW黃宣

〈青春戀愛手冊〉／《Harvey Dent》／BRADD

〈怪味〉／《萬事美妙》／百合花

〈New notes （prod. by 鄭昭元 ZAOYUAN）〉／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜

〈Pandemic 傳染病〉／《shhh, it's under my bed》／Andr

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

從缺

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法