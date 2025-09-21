曾被渣男掏空積蓄 甜心寶貝靠外商主管「20萬互惠戀」翻轉人生

24歲的甜心寶貝花花使用包養網站已有4年時間。（花花提供）

〔記者侯家瑜／專訪報導〕24歲的花花是一位甜心寶貝，乍聽她的故事，會讓人心頭一暖。她並非出於揮霍或貪圖，而是因為沉重的家計與人生轉折，才讓她決定接觸包養網站尋找甜心爹地，卻也意外收穫了穩定的愛情與未來。

花花成長於普通家庭，大學時因家中背負債務，只能獨自在台北租房求學。為了扛下責任，她白天在服飾店打工、晚上到酒店當會計，還曾在電影院做低於最低薪資的兼職，常常一天只睡6小時。更雪上加霜的是，當時分手的男友不僅逼她搬離租屋處，還盜領帳戶存款，讓她原本僅有的2萬元積蓄瞬間歸零。

花花在平台上遇見有共同價值觀的外商主管，對方每個月提供20萬給她當生活費。（花花提供）

就在最黑暗的時候，透過朋友介紹，花花接觸了包養網站Sugarbook。僅僅兩個月，她遇見了生命中的轉捩點，就是甜心爹地Tony，一名不到45歲的外商公司高階主管。Tony不僅替她付清房租押金，更主動表示願意每月提供20萬元生活費，協助她還清家中債務。

花花坦言：「一開始我只是希望能有人照顧我，但隨著看見他是真心願意付出並疼愛我，讓我很感動。」她分享最難忘的一次是自己赴日工作時生病，Tony竟然放下工作飛到日本，專程照顧她。除了物質支持，Tony更為她安排外語課與高爾夫球課，希望她培養興趣、提升自我。

花花遇到甜心爹地後，生活品質有了極大的變化。（花花提供）

如今，他們已經認識一年半，感情逐漸昇華為穩定交往。花花透露自己會偷偷把部分生活費存下來，規劃未來開間火鍋店，「我希望有一天靠自己創業，不只是依賴他。」在Tony的支持下，她也開始學習投資，並與對方討論兩年後結婚的計畫。從最初的經濟絕境到重拾生活選擇權，花花的故事不僅是一段浪漫邂逅，更是關於勇敢與希望的真實寫照。

