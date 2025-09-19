男星娶邪教受害者已懷新生命 透露不敢直接告訴父母

45歲港星方力申（右）今年情人節與揭露韓國攝理教主鄭明析荒淫內幕的葉萱結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲港星方力申今年情人節與Netflix《以神之名：信仰的背叛》中揭露韓國攝理教主鄭明析荒淫內幕的葉萱結婚，葉萱目前已經懷有身孕，預計年底生產。近日方力申上YouTube頻道《紅查館》節目談論此事，透露和葉萱談戀愛的事剛開始沒告訴家人，當家人知道這件事的時候，方媽媽緊抱著葉萱表示：「無論將來妳跟我兒子能不能長長久久，我都當妳是我女兒」令葉萱感動不已。

葉萱在Netflix《以神之名：信仰的背叛》中揭露韓國攝理教主鄭明析荒淫內幕。（翻攝自X）

方力申表示和葉萱交往時並未讓父母知道這件事，還好媽媽的反應讓他如釋重負。不僅媽媽接受了葉萱，爸爸也很疼愛她，每次問爸爸想吃什麼的時候，都會得到「你不用問我，你問Maple（葉萱英文名）想吃什麼」。目前一家四口住在一起，非常融洽。

方力申（左）與葉萱年底即將升格為父母。（翻攝自IG）

方力申認為葉萱的個性敢愛敢恨，加上生活方式非常簡單，天真樂觀的個性深深吸引著他。由於葉萱現在懷孕，方力申拚命賺錢想要給家人更好的生活，但葉萱卻不這麼想，只希望方力申能夠多花一些時間陪伴他，更提出生孩子的時候希望方力申能陪在身邊。

