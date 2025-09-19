晴時多雲

娛樂 最新消息

中國人連黑心錢也賺 周杰倫巡演「黃牛祭新招」大樓觀景窗高價出租

周杰倫巡演門票一票難求，中國有不肖業者出租辦公大樓的窗位賺黑心錢。（組合照，杰威爾提供，翻攝自微博）周杰倫巡演門票一票難求，中國有不肖業者出租辦公大樓的窗位賺黑心錢。（組合照，杰威爾提供，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫2025嘉年華世界巡迴演唱會中國濟南站，今（19日）起至21日將於奧體中心體育場登場。沒想到，有不肖人士動起歪腦筋看準場館周邊的銀豐財富廣場，不僅將辦公大樓的窗戶對外出租，更標榜「觀景位」可直接俯瞰演唱會舞台，每扇窗戶收費380元人民幣（約1615元台幣）至1000元人民幣（約4250元台幣）不等。

周杰倫巡演門票一票難求，有不肖人士嗅到商機更標榜「觀景位」，將這些實際是辦公室內約1.5公尺寬的窗戶，以「窗」為單位計費出租，每扇最多容納2人觀看，目前約有10扇對外釋出，每扇窗戶收費380元人民幣至1000元人民幣不等。有租戶表示，觀賞效果與現場音響狀況直接相關，「音響好時氛圍清晰，否則體驗就會打折」。

周杰倫中國濟南開唱，不肖人士嗅到不法商機。（翻攝自微博）周杰倫中國濟南開唱，不肖人士嗅到不法商機。（翻攝自微博）

消息曝光後，中國公安部門已展開調查，逐一走訪大樓租戶，並警示其中存在安全隱憂；當地律師也提醒，雖然此舉缺乏明確法律界定，但出租方並非專業經營主體，若發生擁擠或消防事故，恐難保障歌迷人身財產安全，更有許多網友痛斥，「中國人連這種黑心錢也要賺，太誇張！」、「中國人想錢想瘋了！」、「對岸人民走正規管道很難嗎？」

點圖放大
點圖放大

