于朦朧墜樓身亡死因成謎 最帥乩童中國險遭「潛規則」感慨發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕古裝劇男神于朦朧不幸墜樓身亡，死因眾說紛紜，更傳出與娛樂圈「潛規則」有關，各界揣測不斷。新生代演員黃新皓有「最帥乩童」封號，他曾赴中國發展險被高層「潛規則」，對於于朦朧發生的憾事，今晚感慨在社群發聲：「發生任何不平等、受欺負的事情，也要找到一個可以謀生的方式，不要造成不能彌補的遺憾。」

黃新皓強調，在任何時候一定要記得保護好自己，「每一年演藝圈裡，總是會發生一些遺憾的事情。但是永遠要照顧好自己，好好的愛自己。」他前陣子接受本報專訪，鬆口多年前在中國發展時，曾被業界的男性高層灌酒、帶回房間，最後是拚了命反擊才順利逃脫。

當時黃新皓迷迷糊糊被灌醉帶回賓館，酒醒後發現身邊只剩下該名男性高層，對方見他要逃跑，甚至拿著熱水威脅要潑他臉，態度惡劣。所幸黃新皓當時暴怒反嗆，揚言要把事情鬧大，對方才妥協讓他離開。

