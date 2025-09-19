大咖歌王出手！絕美玉女許茹芸出道30年秘密驚喜曝光

許茹芸推出全新單曲《一首雲的時間》。（茹聲工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕玉女歌手許茹芸30年前發行首張專輯《討好》，向來沒有慶祝過週年紀念的她，決定送給歌迷驚喜禮物，無預警在今年生日前夕推出全新單曲《一首雲的時間》，作為音樂生涯的里程碑。歌曲由許茹芸的摯友吳青峰詞曲創作，她在錄音的過程中勾起滿滿的回憶，幾度淚水盈眶。

金曲歌王吳青峰為好友量身創作全新單曲《一首雲的時間》，將許茹芸多首膾炙人口的作品意象，以象徵的方式，輕盈地融入新歌裡，許茹芸一試唱就非常心動。整首歌將時光長河中的美好與感嘆，不著痕跡地凝聚在旋律中，讓她深感共鳴。

請繼續往下閱讀...

許茹芸到首爾拍攝新歌MV。（茹聲工作室提供）

MV將場景拉到許茹芸婚後生活的首爾拍攝，這是她第一次將她目前生活的城市，透過影像紀錄的方式與大家分享。她分享了她喜歡的街弄、轉角和生活場景，在首爾取景拍攝3天，為捕捉最美麗的許茹芸，導演黃中平爬坡、全速奔跑、躺地仰角拍攝，樣樣都來，直說：「這可是琇琇的三十週年，絕對要拍好！」導演更用心在MV中置入過去與許茹芸合作過的經典MV畫面，成為MV的彩蛋，邀請歌迷一起來尋寶。

許茹芸在生日前夕推出新歌，「適合相愛的時程」巡演也將從10月開始登場。她說：「在這個階段，身邊圍繞著喜歡的工作夥伴，彼此有默契地一起在音樂路上，持續開心地往前進，也能和歌迷在演唱會上見面，繼續唱歌給你們聽，就是這三十年最好的紀念。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法