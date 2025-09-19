晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鬼門關這天「拜地藏王」！高宏寓：供品、時辰、流程、禁忌要注意

地獄不空、誓不成佛！鬼門關前逢地藏王菩薩誕辰，命理師高宏寓提醒「懺悔就趁今天」。（高宏寓老師提供）地獄不空、誓不成佛！鬼門關前逢地藏王菩薩誕辰，命理師高宏寓提醒「懺悔就趁今天」。（高宏寓老師提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕9月21日（農曆7月30日）鬼門關子時是地藏王菩薩誕辰！命理師高宏寓接受本報訪問表示，「地藏王菩薩又稱幽冥教主，台灣民俗上，想懺悔業障、消冤親債主，可趁今天向地藏王菩薩表達敬意。」

➤慎終追遠、懺悔業障…就趁今天
高宏寓指出，傳說地藏王菩薩為救母親（目連救母）獨闖地獄，祂誓願「眾生度盡、方證菩提；地獄不空、誓不成佛」，因此故被尊稱為大願地藏菩薩，亦被尊為漢傳佛教四大菩薩之一。
高宏寓提醒，若為慎終追遠、孝親報恩，廣修供養、懺悔業障，可準備鮮花素果，以虔誠心和恭敬心，前往廟宇向地藏王菩薩表達敬意！

➤好兄弟收假前後 屬兔注意安全
鬼門將關，高宏寓還指出，「今年犯太歲生肖「虎、蛇、猴、豬」運勢較差，鬼門關前後「鼠、牛、兔、馬、羊」，尤其是屬「兔」者，要特別留意自身安全，這段時間，晚上九點後沒事盡量早點回家，如果想逛夜市，盡量選人潮較多的地方，同時不要往人少地方走。」
他說，好兄弟收假前，想要搞怪卻還沒做的，就會急著完成，乙巳年閏月慢一個月又特別凶風險較多，為避免禍不單行，近期時運低迷，諸事不順、敏感體質的，不宜遠離塵囂前往聚陰之地，如「夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、放佛樂」。

●地藏王這裡拜
．北部：新莊地藏庵（新北市新莊區立人里中正路84號）
．中部：鹿港地藏王廟（彰化縣鹿港鎮力行街2號）
．南部：嘉義九華山地藏庵（嘉義市東區民權路255號）

●拜地藏王最佳4個時段
．卯時（5：10～6：50）」
．辰時（7：10～7：50）
．巳時（9:10～10:30）
．午時（11:10～-12:50）

●供品參考
鮮花（蘭花、水仙、香水百合）、素菜素果、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃、蛋糕等⋯心無罣礙，誠心即可；亦可供奉好香，捐米助糧、捐瓦蓋廟、淨坐都是不錯的選擇！要特別避免葷食，因為地藏王的本願是普渡眾生，所以殺生即是大忌！

●消災解厄法
一、淨心淨口淨身
二、念「南無地藏王菩薩摩訶薩」聖號連續三次
三、在喝下楞嚴咒水

●安神定魄法
請求清淨符令安神定魄，並藉由主爐的煙從頭部拍3下、臉部拍3下，左手3下、右手3下、前胸3下、後背4下，左腳拍3下，右腳拍3下，最後加強看身體哪些部位不適一樣3下即可。

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中