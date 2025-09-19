鬼門關這天「拜地藏王」！高宏寓：供品、時辰、流程、禁忌要注意

地獄不空、誓不成佛！鬼門關前逢地藏王菩薩誕辰，命理師高宏寓提醒「懺悔就趁今天」。（高宏寓老師提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕9月21日（農曆7月30日）鬼門關子時是地藏王菩薩誕辰！命理師高宏寓接受本報訪問表示，「地藏王菩薩又稱幽冥教主，台灣民俗上，想懺悔業障、消冤親債主，可趁今天向地藏王菩薩表達敬意。」

➤慎終追遠、懺悔業障…就趁今天

高宏寓指出，傳說地藏王菩薩為救母親（目連救母）獨闖地獄，祂誓願「眾生度盡、方證菩提；地獄不空、誓不成佛」，因此故被尊稱為大願地藏菩薩，亦被尊為漢傳佛教四大菩薩之一。

高宏寓提醒，若為慎終追遠、孝親報恩，廣修供養、懺悔業障，可準備鮮花素果，以虔誠心和恭敬心，前往廟宇向地藏王菩薩表達敬意！

請繼續往下閱讀...

➤好兄弟收假前後 屬兔注意安全

鬼門將關，高宏寓還指出，「今年犯太歲生肖「虎、蛇、猴、豬」運勢較差，鬼門關前後「鼠、牛、兔、馬、羊」，尤其是屬「兔」者，要特別留意自身安全，這段時間，晚上九點後沒事盡量早點回家，如果想逛夜市，盡量選人潮較多的地方，同時不要往人少地方走。」

他說，好兄弟收假前，想要搞怪卻還沒做的，就會急著完成，乙巳年閏月慢一個月又特別凶風險較多，為避免禍不單行，近期時運低迷，諸事不順、敏感體質的，不宜遠離塵囂前往聚陰之地，如「夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、放佛樂」。

●地藏王這裡拜

．北部：新莊地藏庵（新北市新莊區立人里中正路84號）

．中部：鹿港地藏王廟（彰化縣鹿港鎮力行街2號）

．南部：嘉義九華山地藏庵（嘉義市東區民權路255號）

●拜地藏王最佳4個時段

．卯時（5：10～6：50）」

．辰時（7：10～7：50）

．巳時（9:10～10:30）

．午時（11:10～-12:50）

●供品參考

鮮花（蘭花、水仙、香水百合）、素菜素果、清茶、甜點、紅龜粿、紅圓、發糕、壽桃、蛋糕等⋯心無罣礙，誠心即可；亦可供奉好香，捐米助糧、捐瓦蓋廟、淨坐都是不錯的選擇！要特別避免葷食，因為地藏王的本願是普渡眾生，所以殺生即是大忌！

●消災解厄法

一、淨心淨口淨身

二、念「南無地藏王菩薩摩訶薩」聖號連續三次

三、在喝下楞嚴咒水

●安神定魄法

請求清淨符令安神定魄，並藉由主爐的煙從頭部拍3下、臉部拍3下，左手3下、右手3下、前胸3下、後背4下，左腳拍3下，右腳拍3下，最後加強看身體哪些部位不適一樣3下即可。

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢

．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡

．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡

．高宏寓老師IG：看這裡

．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法