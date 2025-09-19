陳美鳳、李明依心疼江祖平發聲 黃大煒61歲入圍戲劇新人被笑虧

曾國城、陳美鳳、曾馨瑩、巴鈺。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由台灣優質生命協會舉辦的《2024愛不止息慈善晚會》今晚（19日）登場，現場星光熠熠，陳美鳳、李明依、黃大煒等人稍早受訪，被問及演員江祖平控訴遭三立前資深副總之子龔益霆下藥、性侵及偷拍一事，陳美鳳和李明依都發聲相挺。

陳美鳳過去與江祖平曾合作過戲劇《愛》，今也感嘆表示：「看到新聞誰都不願意，也應該是很難過、過不去，才會把這件事情說出來。」李明依則認為任何人都不該被惡意虐待，她站在受害者的一方，認為加害者應該受到制裁，也希望不會再有人受害。

61歲黃大煒今年以戲劇《化外之醫》入圍第60屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」、「戲劇類節目原創歌曲獎」，他今也直呼很開心，「這個年紀新人獎！太可愛了！」李明依則笑虧他是「臨老入花叢」，而李明依24歲時以《黃金劇場－把愛找回來》獲得戲后殊榮，是金鐘最年輕的最佳女演員紀錄保持人，她也說自己已經把「好運」傳給黃大煒。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

