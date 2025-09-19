瀨戶環奈「女優毛髮卡」被台粉買下 AV達人：價錢是一台國產車

〔娛樂頻道／綜合報導〕21歲日本AV女優瀨戶環奈從寫真偶像出身，今年1月一出道就憑著J罩杯上圍奪下「千年一遇神乳」稱號，更登上最強新人寶座。瀨戶環奈於8月30日發售女優毛髮卡，限量10張，讓粉絲們搶著購買，一位台灣老司機就砸下321萬日圓（約69萬元新台幣）標下首號卡，AV達人直言：「價錢相當於一台國產車」。

瀨戶環奈憑著J罩杯上圍奪下「千年一遇神乳」稱號。（翻攝自IG）

AV達人一劍浣春秋今（19）日在《PLAY NO.1》提問：「你有在玩女優卡嗎？那不但是女優的週邊商品，也有些人收集是嗜好、有些人則是為投資。」並表示女優卡都是限量發售，人氣比較旺的女優發卡時通常都是秒殺，想買還買不到。

一位台灣老司機用321萬日圓（約69萬元新台幣）標下瀨戶環奈首號女優毛髮卡。（翻攝自X）

一劍浣春秋指出，今年最強的新人「瀨戶環奈」8月30日發售限量10張帶有女優DNA的毛髮卡，讓大家競標，「首號會有大頭貼紙和簽名，其他9張是沒有簽名的，所以這一張特別值錢。」而首號卡則是以321萬日圓（約69萬元新台幣）結標，「重點是買家人在台灣，是知名的卡片收藏家」，這張卡即將在10月10號的時候在澳門的卡片展上公開展出。

