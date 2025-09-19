《料理鼠王》小林主廚真人版 男星離開羅志祥單飛近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Snoopy」詹仕偉2018年自羅志祥力捧的男團C.T.O出道，今年邁入出道第7年，他選擇在這個重要時刻再出發，單飛推出全新作品，格外具有意義。他直言新歌《Move》是對自己的召喚，也是對支持者的回應，「希望大家能放下壓力、勇敢動起來。」

詹仕偉推出動感快歌《Move》。（我在娛樂提供）

過去他曾在團體中發光，後來又獨自走進霧中，用粵語唱出《U-U-U》，寫下堅持與陪伴的篇章。而這次，他用《Move》宣告再出發，以「Now watch me move」為帥氣宣言，把勇氣獻給一路陪伴的粉絲。《Move》不只是他的節拍，更是每個人釋放自我的出口。

新歌《Move》由詹仕偉聯手台灣知名音樂製作人張博彥共同打造。張博彥曾為S.H.E、潘瑋柏、動力火車等天團天后製作歌曲，這回再度出手，為詹仕偉量身打造強烈Funk音色與復古靈魂，打造全新能量，過程中詹仕偉好友Jason loi也參與了很多寶貴的意見。

歌曲中強勁的貝斯線、靈活的吉他旋律，搭配詹仕偉獨特嗓音，營造出活力滿滿的音樂風格。舞蹈設計同樣大玩Funk律動，副歌舞步帶動群舞氛圍，其中Dance Break的雙膝跪地動作雖讓他直呼「超痛」，仍堅持保留，展現專業與決心。

詹仕偉被發現撞臉《料理鼠王》的小林廚師。（我在娛樂提供）

《Move》MV特別選在大溪義式餐廳拍攝，靈感則來自動畫電影《料理鼠王》，他笑說：「有人說我長得像小林主廚」，於是乾脆把設定玩進去，讓「平凡店員也有不平凡的夢想」成為MV核心，營造出夢想與趣味兼具的平行宇宙。

