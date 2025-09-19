舒淇同框李心潔互撩 傅孟柏當屍體吐實「想偷看她們」

李心潔（右起）、舒淇、導演陳正道、導演許肇任出席《回魂計》釜山影展首映。（Netflix提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇、李心潔、傅孟柏主演的Netflix犯罪推理影集《回魂計》，昨（18日）於釜山影展首映，三人出席映後座談，現場反應熱烈。劇中飾演反派的傅孟柏幽默分享：「因為有很多演屍體的戲份，眼睛都不能張開，但其實一直很想偷看她們。」逗得現場笑聲不斷。

舒淇開場即入境隨俗，以韓文跟現場觀眾打招呼，被問到第一次看到劇本時的感受，她表示演戲這麼多年，第一次詮釋家庭主婦的角色，角色「汪慧君」屬於比較柔弱、逆來順受的女子，而在遇到李心潔飾演的「趙靜」後產生的情緒轉折、人格變化，「這點滿吸引我的，就決定嘗試一下不一樣的角色」。

傅孟柏劇中飾演被回魂的死刑犯，吸引不少觀眾注意好奇詮釋「張士凱」的感受，他說：「很榮幸能與兩位傳奇演員一起演戲，是一個挑戰者的心態，這次是對自己很好的考驗，演得很過癮、很開心，有很多不同的體悟，雖然大家現在只看到睜開眼的那一幕，但一定要期待這部影集。」聽到自己被稱作「傳奇演員」的舒淇、李心潔忍不住笑出聲，傅孟柏耐人尋味的說法也引發現場觀眾好奇，隱隱透露接下來還有一連串讓人目不轉睛的劇情即將展開。

兩位影后首度合作共同飾演婦仇者聯盟，攜手展開「回魂」的復仇計畫，李心潔表示：「原本從來沒有跟舒淇碰面過，第一次見面就是《回魂計》，過去也看過很多舒淇的作品，所以有這個機會合作覺得很驚喜！我們對戲時在沒有溝通的情況下很自然的培養出默契還有一些碰撞是我覺得非常過癮的！」舒淇則笑稱：「我們有一個可愛的共同點就是拍了同一系列鬼片，冥冥之中就注定把我們兩個拉在一起。」

舒淇打趣分享，「拍攝時不知道是不是導演們的陰謀，把一場在屋頂上情緒很重的戲放在前面拍攝，不過拍完這場戲後我們之間的距離就變得很近」，導演則幽默回應：「主要是預算不夠，只能先拍那段。」讓現場觀眾哈哈大笑，舒淇更大讚李心潔：「心潔是一個很專業、非常有力量的演員。」

前兩集的劇情讓現場觀眾屏氣凝神沉浸在《回魂計》的世界裡，而映後現場反應熱絡，劇中黑色幽默橋段「屍體冰塊加果汁」片段引得現場哄堂大笑，被問及這段拍攝印象深刻的地方，傅孟柏回應：「因為裝我的冰桶比較小，拍攝時是整個人蜷縮在裡面，底下有鋪軟墊，旁邊的冰塊有些是假的，拍到我時我還會憋氣。」

《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。關於《回魂計》精彩的故事發想，導演陳正道表示：「20年前這個故事就有了，以前比較想要報復，因為現在年紀大了，可能會想要原諒，但請大家期待後面有意想不到的劇情。」導演許肇任則稱讚：「很開心與這些演員合作，各位演員在把劇本文字呈現在影像上都詮釋得很棒，都為角色加很多分，最後的感覺就像片名，很想回魂再一起拍一次片。」

映後座談的尾聲，觀眾都相當期待接下來的劇情，舒淇推薦：「想要看不一樣的舒淇就在《回魂計》後面有值得期待的喔！」對於復仇意猶未盡的李心潔表示：「想要看張士凱（傅孟柏 飾）是怎麼被復活、凌虐，一定要鎖定 Netflix 10月9日。」傅孟柏則是追完全集後大推：「我自己已經看完9集真的很好看！」

