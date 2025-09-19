SHINee成員思念已故奶奶 小菜放冰箱13年捨不得吃

SHINee成員Key（右）和媽媽一起參加《我獨自生活》。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團SHINee成員「Key」金起範近日和媽媽一起上綜藝節目《我獨自生活》，23日就要過34歲生日的Key，在節目中和媽媽一起度過，母子兩個感情極好，讓人非常羨慕。Key也在節目中說出自己的秘密，他表示他的冰箱裡還冰藏著奶奶13年前親手做的辣炒小魚乾，因為奶奶已經過世，他捨不得吃掉。

Key體驗人生四格拍貼機。（翻攝自X）

Key和媽媽穿著母子裝參加節目，兩人到餐廳吃飯，還體驗人生四格拍貼機。看著媽媽開心的笑容，Key也感到很開心，結束與媽媽的約會行程後，媽媽還親自下廚，重現已過世「奶奶的滋味」。久違的味道嚐在嘴裡，讓Key驚呼：「這真的是媽媽煮的嗎？」

請繼續往下閱讀...

和奶奶感情很好的Key冰箱裡還冰著奶奶13年前親手做的辣炒小魚乾。（翻攝自X）

和奶奶感情甚篤的Key曾經在媽媽退休時，特別按照奶奶的食譜做了一道「燉煮醬蟹」，向媽媽表達心意。這次媽媽也精心復刻奶奶的滋味，希望讓Key能夠再度吃到熟悉的滋味。Key邊吃著媽媽的復刻料理，忍不住透露：為了保存對奶奶的思念，家裡的冰箱還留著奶奶離世前做的辣炒小魚乾，這一冰，就冰了13年，令聞者鼻酸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法