晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

SHINee成員思念已故奶奶 小菜放冰箱13年捨不得吃

SHINee成員Key（右）和媽媽一起參加《我獨自生活》。（翻攝自X）SHINee成員Key（右）和媽媽一起參加《我獨自生活》。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團SHINee成員「Key」金起範近日和媽媽一起上綜藝節目《我獨自生活》，23日就要過34歲生日的Key，在節目中和媽媽一起度過，母子兩個感情極好，讓人非常羨慕。Key也在節目中說出自己的秘密，他表示他的冰箱裡還冰藏著奶奶13年前親手做的辣炒小魚乾，因為奶奶已經過世，他捨不得吃掉。

Key體驗人生四格拍貼機。（翻攝自X）Key體驗人生四格拍貼機。（翻攝自X）

Key和媽媽穿著母子裝參加節目，兩人到餐廳吃飯，還體驗人生四格拍貼機。看著媽媽開心的笑容，Key也感到很開心，結束與媽媽的約會行程後，媽媽還親自下廚，重現已過世「奶奶的滋味」。久違的味道嚐在嘴裡，讓Key驚呼：「這真的是媽媽煮的嗎？」

和奶奶感情很好的Key冰箱裡還冰著奶奶13年前親手做的辣炒小魚乾。（翻攝自X）和奶奶感情很好的Key冰箱裡還冰著奶奶13年前親手做的辣炒小魚乾。（翻攝自X）

和奶奶感情甚篤的Key曾經在媽媽退休時，特別按照奶奶的食譜做了一道「燉煮醬蟹」，向媽媽表達心意。這次媽媽也精心復刻奶奶的滋味，希望讓Key能夠再度吃到熟悉的滋味。Key邊吃著媽媽的復刻料理，忍不住透露：為了保存對奶奶的思念，家裡的冰箱還留著奶奶離世前做的辣炒小魚乾，這一冰，就冰了13年，令聞者鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中