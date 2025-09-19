威廉捲閃兵停工首露面 連說拍謝「快步閃避」近況曝光

威廉並未公開受訪，全程多笑而不答。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由台灣優質生命協會舉辦的《2024愛不止息慈善晚會》今晚（19日）登場，現場星光熠熠，曾國城、陳美鳳、威廉、劉福助、張瓊姿、郭子乾、向娃、方馨、陳謙文、簡沛恩等人都到場，其中擔任台灣優質生命協會理事的威廉日前因閃兵風波主持節目受到影響，這也是他在風波後久違露面，不過他並未受訪，看到媒體後邊說「拍謝」邊點頭致意加快腳步進入會場。

面對媒體詢問，威廉連說拍謝提到很快就會再見面了。（記者陳奕全攝）

威廉睽違4個月後再次公開露面，他原為活動的受訪嘉賓，未料到場後改為不受訪，面對媒體詢問他則多以「拍謝」回應，並表示「過一陣子就會見面了」，他也低調透露現在都在帶小孩，老婆卓君澤上任運動部部長機要秘書一職，威廉表示：「她比我厲害。」，

請繼續往下閱讀...

威廉今年5月爆出閃兵役風波後，全面暫停演藝工作，而日前他與棒棒堂的《來吧！哪裡怕》入圍實境節目、主持人獎，至於是否會出席金鐘獎頒獎典禮？TVBS表示還不確定。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法