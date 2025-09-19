晴時多雲

娛樂 最新消息

歐陽靖發文感謝腦麻戰士小比 帶來無數正能量

女星歐陽靖發文悼念「腦麻小戰士」小比，更感佩「超跑媽媽」陳嘉齡的母愛。（翻攝自臉書）女星歐陽靖發文悼念「腦麻小戰士」小比，更感佩「超跑媽媽」陳嘉齡的母愛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜愛跑馬拉松的女星歐陽靖今（19）日發文悼念「腦麻小戰士」小比，更感佩「超跑媽媽」陳嘉齡帶著小比四處征戰，給她的深深感動。

網紅「超跑媽媽」帶著腦麻兒子小比參加各大馬拉松賽事，母子的感人故事一直都鼓勵了許多人，不過昨日超跑媽媽發文證實小比已經離世，歐陽靖也特別發文表示深受到這對母子的影響，她真誠地向已經到天堂的小比說：「真的真的很謝謝你，短短人生帶給無數人正面的能量。」

「鋼鐵媽媽」陳嘉齡（右）帶著腦麻兒子小比四處征戰。（翻攝自臉書）「鋼鐵媽媽」陳嘉齡（右）帶著腦麻兒子小比四處征戰。（翻攝自臉書）

歐陽靖說：「我很想謝謝小比，他在昨天去當小天使了」。歐陽靖回憶十幾年前剛開始跑馬拉松的時候，曾經把波士頓馬拉松當作目標，那時候聽到「鋼鐵老爸Team Hoyt父子」的故事被深深觸動。後來歐陽靖知道台灣也有一位鋼鐵媽媽嘉齡，帶著她的腦麻兒子小比，跑了數百場馬拉松、三鐵……。

歐陽靖認為單親媽媽獨力照顧腦麻孩子已經是非常偉大的母愛，如果同樣的狀況發生在自己身上，歐陽靖認為自己一定做不到。這幾年歐陽靖雖然沒有在馬拉松比賽遇上嘉齡媽媽跟小比，但是他們的精神依直支持著歐陽靖不斷向前跑。

隨著歐陽靖自己也成為單親媽媽之後，她仍然關心嘉齡和小比，而且她的想法也發生很大的轉變。歐陽靖從原本認為自己做不到，轉為：如果同樣狀況發生在我身上，我也會像嘉齡一樣。

歐陽靖熱衷跑馬拉松。（翻攝自臉書）歐陽靖熱衷跑馬拉松。（翻攝自臉書）

從嘉齡的身上，歐陽靖看到強大的母愛，更體認到是孩子讓人成長、堅強，並帶來無盡的力量。歐陽靖認為小比雖然不能跑、不能跳，但他用意志影響了媽媽，讓媽媽推著他、迎著風前進，進而影響更多人。

鋼鐵媽媽陳嘉齡自2017年起開始帶著小比挑戰各種馬拉松，至2024年已達成300多場賽事完賽，除了鋼鐵媽媽之外，也有人稱呼陳嘉齡為「超跑媽媽」。不止馬拉松，陳嘉齡也帶著小比環島、爬合歡山、登頂玉山，感動許多人。

