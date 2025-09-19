晴時多雲

娛樂 最新消息

被裘莉找合作以為是詐騙！柬埔寨大師潘禮德訪台直呼榮幸

2025台灣國際人權電影節開幕片《約見波布》導演電影大師潘禮德（Rithy Panh）親臨現場。（記者王文麟攝）2025台灣國際人權電影節開幕片《約見波布》導演電影大師潘禮德（Rithy Panh）親臨現場。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025台灣國際人權電影節今（19）日舉行開幕式，本屆開幕片《約見波布》導演電影大師潘禮德（Rithy Panh）親臨現場，透露昨天參觀了國家人權博物館，了解台灣經歷過的野百合學運、白色恐怖等歷史，感動表示：「自己的作品能在有歷史意義的地方放映非常榮幸。」

潘禮德笑說一開始收到裘莉邀約，還以為是詐騙。（記者王文麟攝）潘禮德笑說一開始收到裘莉邀約，還以為是詐騙。（記者王文麟攝）

本屆人權電影節以「地球在說話，你聽見了嗎」為主題，透過影像回應極端氣候與環境變遷所帶來的挑戰，並呼籲大眾共同關注人權與永續發展的連結。文化部長李遠、策展人葉天倫以及製片李烈、黃江豐、王思靜，音效杜篤之，孫紹庭；參展片《民主，練習中》導演楊正欣、音樂「豬頭皮」朱約信、競賽片《五花肉》導演隋淑芬、競賽片《A面:我的一天》導演温景等人皆出席。

安潔莉娜裘莉（左）的好評電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》由潘禮德（中）擔任製片。（資料照，海鵬提供）安潔莉娜裘莉（左）的好評電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》由潘禮德（中）擔任製片。（資料照，海鵬提供）

導演潘禮德先前曾擔任安潔麗娜裘莉執導的電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶》製片，他笑說一開始收到裘莉邀約還以為是詐騙，後來發現裘莉和柬埔寨有很大淵源：「她有個養子梅鐸斯是柬埔寨人，每年都會去柬埔寨，我們合作時有看過她兒子，拍片都會跟在她身邊。」

開幕片《約見波布》由法國、柬埔寨、土耳其、卡達與台灣聯合製作。該片結合歷史與藝術手法，呈現出紅色高棉政權下的荒誕與恐怖。劇情描述1978年，三名法國記者受紅色高棉邀請、赴柬採訪波布政權，最初如置身理想國，實則深藏禍心、暗潮洶湧，當真相逐步浮現，竟成為一場生存的噩夢。

潘禮德很希望能和台灣演員合作，因此片中也有台灣演員參與演出。（記者王文麟攝）潘禮德很希望能和台灣演員合作，因此片中也有台灣演員參與演出。（記者王文麟攝）

潘禮德笑說很希望能和台灣演員合作，因此片中也有台灣演員參與演出，此次除了偕同剪輯師馬修來台剪輯，並由杜篤之的「聲色盒子」製作音效；林明學、孫紹庭製作配樂，更在台北藝術大學以交響樂進行錄音。

潘禮德很願意來台灣參加論壇、影展討論相關故事。（記者王文麟攝）潘禮德很願意來台灣參加論壇、影展討論相關故事。（記者王文麟攝）

至於未來是否有機會來台灣拍攝以台灣歷史為主的作品，潘禮德直言不太可能，除了因為不是自己的歷史沒了解這麼多，也因為大屠殺有很多極端的暴力，「我沒有親身經歷所以無法去講這樣的故事，不過我很願意來台灣參加論壇、影展討論相關故事。」

潘禮德執導的《約見波布》將在9月26日在台灣戲院正式上映。（記者王文麟攝）潘禮德執導的《約見波布》將在9月26日在台灣戲院正式上映。（記者王文麟攝）

策展人葉天倫則在開幕式上表示，台灣是一個重視人權的國家，透過人權電影節除了讓觀眾關注在地，更能藉此看見目前全球所關切、討論的議題。今年電影節主題特別加入「環境人權」單元，葉天倫認為，近幾年氣候變遷帶給台灣社會的衝擊，顯示環境人權問題已迫在眉睫。他呼籲觀眾一起思考環境議題，重新理解「人權」這兩個字的廣度與深度。

「2025台灣國際人權電影節」台北場自9月19日起至10月12日於國立中正紀念堂舉行，高雄場自9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店登場。並於9月起展開聚落串聯全國巡迴放映活動。開幕片《約見波布》也將在9月26日在台灣戲院正式上映。

