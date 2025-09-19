晴時多雲

娛樂 最新消息

曾國城暴瘦一圈 「一個半月甩肉6kg」鬆口曝內情

曾國城、陳美鳳、曾馨瑩、巴鈺。（記者陳奕全攝）曾國城、陳美鳳、曾馨瑩、巴鈺。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕由台灣優質生命協會舉辦的《2024愛不止息慈善晚會》今晚（19日）登場，現場星光熠熠，曾國城、巴鈺、曾馨瑩稍早受訪，曾國城今露面明顯瘦了一圈，他透露覺得自己體重過重，所以開始積極瘦身，一個半月內就甩肉6kg。

曾國城瘦了一圈。（記者陳奕全攝）曾國城瘦了一圈。（記者陳奕全攝）

曾國城從91公斤降到85公斤，透露是因為覺得自己過重，行動變得遲鈍、之前打籃球還扭到，他也分享是靠中醫調養、少吃多動成功瘦身的，至於目標體重，曾國城秒回：「就是85公斤，維持不復胖。」

曾國城、曾馨瑩、巴鈺。（記者陳奕全攝）曾國城、曾馨瑩、巴鈺。（記者陳奕全攝）

而曾國城今年以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，及《型男大主廚》入圍綜藝節目獎，被問及《一字千金》沒入圍，曾國城嘆可惜，但認為入圍得獎都是其次，最重要的是節目陪伴了觀眾很多年，不過日前卻傳出吳姍儒接下節目後疑與製作單位鬧不合，節目很可能停播，曾國城原地嚇到表示自己並不知情。

點圖放大header
點圖放大body

