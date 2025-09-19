晴時多雲

娛樂 最新消息

「啦啦隊女神」人氣王票選！李多慧僅2票墊底 第1名竟是「她」

台灣啦啦隊近年來掀起「韓籍應援」風潮，競爭相當激烈。（翻攝自IG）台灣啦啦隊近年來掀起「韓籍應援」風潮，競爭相當激烈。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣啦啦隊近年來掀起「韓籍應援」風潮，各隊紛紛簽約韓籍啦啦隊女神來台，競爭相當激烈。YouTuber「麻由不是麻油」飛往韓國棒球場外進行街訪調查，蒐集100位韓國球迷，票選來台韓籍啦啦隊女神人氣王，結果李多慧、趙娟週、朴旻曙、李丹妃都只拿到2票，排名墊底，而人氣冠軍由李珠珢拿下。

YouTuber「麻由不是麻油」邀請100位韓國球迷進行票選在台韓籍啦啦隊女神人氣王。（翻攝自YT）YouTuber「麻由不是麻油」邀請100位韓國球迷進行票選在台韓籍啦啦隊女神人氣王。（翻攝自YT）

麻由昨（18）日在YouTube頻道上傳最新影片，她飛往韓國蠶室棒球場，並在場外進行街訪調查，麻由列出12位在台發展的韓籍啦啦隊女孩包含李多慧、李雅英、李珠珢、安芝儇、河智媛、邊荷律、趙娟週、南珉貞、朴旻曙、禹洙漢、廉世彬、李丹妃，並邀請100位韓國球迷進行票選。結果由李珠珢拿下超過50張票，成為人氣冠軍，第2名則是拿下15張票的河智媛，在台灣人氣高的李多慧僅拿下2票，跟趙娟週、李丹妃、朴旻曙並列最後1名。

人氣冠軍由李珠珢拿下。（翻攝自IG）人氣冠軍由李珠珢拿下。（翻攝自IG）

事實上，台灣最大粉絲應援平台「FansWorld粉絲窩」先前推出「2025人氣啦啦隊女神票選」，活動總排名結果出爐，冠軍由獲452萬4400票李雅英奪下，李珠珢以387萬1865票屈居亞軍，季軍則是拿下227萬8888票的「栗子」李佳俐，而李多慧僅排行第5名，令外界大感意外。

