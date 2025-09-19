河正宇、孔曉振遲到15分鐘 韓媒集體開轟：一句道歉都沒有

河正宇（左起）、孔曉振、金東旭帶著《樓上的人》出席釜山影展，大遲到還戴墨鏡，被韓媒集體開轟。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合〕第30屆釜山國際影展（BIFF）如火如荼進行，河正宇帶著自導自演的電影《樓上的人》於戶外舞台登場，不過他與孔曉振、金東旭等整整遲到了15分鐘才出現，且一句道歉也沒有，讓韓國媒體集體開轟。

韓媒指出，活動原訂在上午11點舉行，但3人直到11點15分才出現，主持人解釋因為交通組塞才延誤，但3位演員到了現場完全沒有任何一句道歉，河正宇、孔曉振更是全程戴墨鏡，讓從一大早就在戶外舞台旁等候的粉絲相當失望。

請繼續往下閱讀...

從韓網上可看到，多家韓國媒體幾乎都以遲到為標題，包括「河正宇、孔曉振遲到15分鐘，沒有一句道歉，原因是塞車」、「河正宇、孔曉振遲到15分鐘，沒道歉只宣傳電影」、「河正宇、孔曉振因為塞車遲到，但沒有任何道歉」。至於真正重要的電影宣傳，僅放在內文，或者篇幅比較少。

