金音獎評審團主席是「老屁股」 特別貢獻得主婉拒領獎原因曝光

金音16評審團主席陳惠婷。（金音創作獎提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金音創作獎邁入第16屆，今天舉辦入圍公布記者會，現場揭曉本屆評審團主席由Tizzy Bac的主唱陳惠婷擔任，她表示：「我其實（考慮）想了一天，金音獎秉持著原創音樂的精神，完全屬於創作人的獎項，我是老屁股，也算是長青樹，我應該要參與這個盛會，所以答應了邀請。」

陳惠婷談到：「同時也給自己一個機會，要更深刻的接觸各個面向，我的樂風比較專精在搖滾，其他的音樂風格，可以參與各個不同的樂風討論，加深自己對音樂的理解。」由於當評審主席的首要任務就是保密，她也無法跟業界人士透露自己的身分。

請繼續往下閱讀...

至於擔任金音獎跟金曲獎的評審有什麼不同，陳惠婷認為，金曲獎影響整個音樂產業比較多，還有考慮傳唱度。

而金音獎相對更純粹，創作者可以用音樂為自己說話，不受流量跟市場的影響。

陳惠婷透露，參與評審後，才知道今年4660首歌報名，「我參與過評審，本屆報名作品很多，都水準之上，我當過評審，我今年聽這些作品時，得要花更多精力去給分。昨天複審，花了12小時激烈辯論，今年評審團很硬，都很堅持，今年能夠入圍作品，一定是超優秀作品，如果沒有入圍，也是很優秀，音樂很主觀，只要是認真，努力創作，很多人喜歡，這是你做好的作品，好好享受創作過程就夠了。」

此外，本屆的特別貢獻獎從缺，陳惠婷透露，原來是得主低調不願領獎，「有聯繫他們，都是長期在耕耘創作音樂的人，有些做音樂的人很低調，默默關心跟耕耘，有點遺憾，可是會尊重得獎者的意願。」

