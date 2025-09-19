晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金音獎評審團主席是「老屁股」 特別貢獻得主婉拒領獎原因曝光

金音16評審團主席陳惠婷。（金音創作獎提供）金音16評審團主席陳惠婷。（金音創作獎提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金音創作獎邁入第16屆，今天舉辦入圍公布記者會，現場揭曉本屆評審團主席由Tizzy Bac的主唱陳惠婷擔任，她表示：「我其實（考慮）想了一天，金音獎秉持著原創音樂的精神，完全屬於創作人的獎項，我是老屁股，也算是長青樹，我應該要參與這個盛會，所以答應了邀請。」

陳惠婷談到：「同時也給自己一個機會，要更深刻的接觸各個面向，我的樂風比較專精在搖滾，其他的音樂風格，可以參與各個不同的樂風討論，加深自己對音樂的理解。」由於當評審主席的首要任務就是保密，她也無法跟業界人士透露自己的身分。

至於擔任金音獎跟金曲獎的評審有什麼不同，陳惠婷認為，金曲獎影響整個音樂產業比較多，還有考慮傳唱度。

而金音獎相對更純粹，創作者可以用音樂為自己說話，不受流量跟市場的影響。　

陳惠婷透露，參與評審後，才知道今年4660首歌報名，「我參與過評審，本屆報名作品很多，都水準之上，我當過評審，我今年聽這些作品時，得要花更多精力去給分。昨天複審，花了12小時激烈辯論，今年評審團很硬，都很堅持，今年能夠入圍作品，一定是超優秀作品，如果沒有入圍，也是很優秀，音樂很主觀，只要是認真，努力創作，很多人喜歡，這是你做好的作品，好好享受創作過程就夠了。」

此外，本屆的特別貢獻獎從缺，陳惠婷透露，原來是得主低調不願領獎，「有聯繫他們，都是長期在耕耘創作音樂的人，有些做音樂的人很低調，默默關心跟耕耘，有點遺憾，可是會尊重得獎者的意願。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中