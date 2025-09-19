金秀賢公司收入怪怪的 疑捲股價操縱

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist營收與藝人結算金差距過大，遭疑捲入操縱股價。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢因演出電視劇《來自星星的你》瞬間爆紅成為頂流，近年又憑《淚之女王》掀起熱潮，躍居韓國一線男星。然而金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist去年營收突破200億韓圜（約新台幣4.5億元），但藝人結算金僅支付2.7億韓圜（約新台幣6百萬元），差距過大，引發演藝圈與外界高度質疑。

金秀賢2019年退伍後，加入Gold Medalist。這家公司表面上由「Barun第二號投資組合」全資控股，但實際上老闆就是金秀賢的表哥李沙朗，且根據內部人士透露，Gold Medalist是兄弟共同創業，且金秀賢亦持有股份，主要經營者仍是李沙朗。

金秀賢醜聞頻傳，所屬經紀公司被懷疑捲入操縱股價。（翻攝自YouTube）

另外，控股公司背景不明，甚至與一家涉嫌操縱股價、逃稅，正在接受調查的科斯達克（KOSDAQ，韓國的創業板市場，隸屬於韓國交易所）上市教育企業存在關聯，讓外界對Gold Medalist透明度更加存疑。

根據Gold Medalist公布的審計報告，自2020年起，公司支付的藝人結算金分別為：5200萬韓圜（約新台幣115萬元）、1億1100萬韓圜（約新台幣246萬元）、7500萬韓圜（約新台幣167萬元）、1億7100萬韓圜（約新台幣380萬元）與2億7000萬元韓圜（約新台幣600萬元），5年累計6億7000萬韓圜（約新台幣1488萬元）。

金秀賢2024年的熱播電視劇《淚之女王》為例，該劇登上台灣、東南亞與美國熱搜榜，獲得「推動第5次韓流」美名。（翻攝自X）

韓國業界人士透露，經紀公司與演員之間的分成通常是2：8或1：9，藝人拿走較多收入，但Gold Medalist的比例讓人覺得非常不合理。更有人以2024年的熱播電視劇《淚之女王》為例，該劇登上台灣、東南亞與美國熱搜榜，獲得「推動第5次韓流」美名，更創下tvN歷代收視第3名。

受到這波熱潮影響，金秀賢一口氣接下16個品牌代言，帶動公司收益首次突破2百億韓圜（約新台幣4.5億元），但公司僅支付藝人2.7億韓圜（約新台幣6百萬元）結算金，明顯不成比例。

對此，Gold Medalist回應：「演員結算金屬於個人資訊，無需公告，且支付已包含在用役營收成本（提供服務直接相關的成本）內，單憑財報數字推算並不合理。」

