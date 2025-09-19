曾與BTS、SEVENTEEN合作！韓團SE SO NEON 11月來台開唱

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團「SE SO NEON」2025年全新專輯《NOW》已於全球同步發行，日前也宣佈好消息，將於11月20日在台北SUB LIVE開唱。

SE SO NEON。（Young Team Productions提供）

由So!YoON!（黃昭允）領軍的SE SO NEON，此次推出的專輯《NOW》以「當下」與「自然」為核心，融合迷幻搖滾、新浪潮、藍調及Lo-fi復古音色，展現跨越語言與流派的獨特聲音。專輯共收錄12首歌曲，包括《Twit Winter》、《Remember!》、《NOW》、《Kidd》等，每首歌都如同拍立得般，捕捉生命中最真實的片刻。So!YoON!分享：「《NOW》不僅是SE SO NEON的新專輯，也是我這幾年非常私人的創作。除了想活在當下，我也希望創造出一種無法用時間來衡量的音樂。」

請繼續往下閱讀...

自2017年以單曲《A Long Dream》出道，SE SO NEON憑藉獨特的音樂語言與氛圍迅速嶄露頭角，首年即榮獲韓國音樂大獎「最佳新人」及「最佳搖滾歌曲」。2020年EP《Nonadaptation》更獲得Pitchfork與Paste評選為年度最佳搖滾專輯之一，並成為Fender「Next Artists of 2020」以及YouTube Music Foundry全球藝人培育計畫的唯一韓國代表。

SE SO NEON。（Young Team Productions提供）

So!YoON!也積極跨界合作，曾與BTS RM、SEVENTEEN Hoshi & Woozi等K-pop超級明星攜手創作。如今她以一人之姿掌舵SE SO NEON，將「本能」的吉他能量與真誠情感凝結於《NOW》，並帶著它踏上全球巡演之路。專輯首波單曲《Remember!》由So!YoON!與Jon Nellen（Nick Hakim）共同製作，並由Nathan Boddy（Pink Pantheress, Geordie Greep）混音，帶來兼具內斂與爆發的動態能量，營造懷舊而真摯的氛圍。

So!YoON!特別將這首歌獻給已故音樂家坂本龍一，並說道：「遺憾的是，我常常透過他人的死亡來理解自己。當我摯友、導師，也是我敬重的音樂家坂本龍一離世時，我不想忘記那股情感。他的離去讓我更堅定，不要忘記自己是誰，也要全然投入在時間與音樂之中。而記住他的方式，就是將這份記憶緊握在手中。」這首作品的MV也由So!YoON!親自執導，於首爾拍攝。

SE SO NEON。（Young Team Productions提供）

隨著專輯《NOW》發行，SE SO NEON 已從9月北美展開巡演，接續10月歐洲，隨後進入亞洲行程，其中11月20日台北專場演出最受矚目。這將是SE SO NEON繼2023年後暌違兩年的再次來台，演出地點選在SUB LIVE，門票已於KKTIX開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法