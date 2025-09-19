台網紅提13年前案件跟于朦朧有「驚人相似點」：恐與中共高層權鬥有關

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，官方第一時間通報為「意外」，但隨後多方爆料不斷湧出，指事件背後另有黑幕，死因疑點重重。知名網紅「Emmy追劇時間」胡采蘋今（19）日在社群發文，直言：「真的滿有可能牽涉到高層權鬥」。

于朦朧9月11日墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

胡采蘋分享自己曾去過于朦朧墜樓的「陽光上東」社區，並形容「它就像是地上長出來一個歐洲花園似的」。她表示：「雖然現在關於案情的傳聞越來越誇張，不知是真是假，但還真的滿有可能牽涉到高層權鬥，因為網管一直在刪文，而『外網』的傳聞一直不肯結束，一直有新的說法出現，很明顯就是有人不想讓這件事情結束。」

胡采蘋認為于朦朧事件可能牽扯到高層權鬥。（翻攝自臉書）

胡采蘋提及2012年「令谷車禍案」與于朦朧事件高度相似。當年胡錦濤中央辦公室主任令計劃的兒子令谷傳出因車禍喪生，卻被爆涉及「高官權鬥」與車內有2名裸女的驚人傳聞。胡采蘋指出，事件最後導致令計劃下台，背後正是中共高官權力鬥爭的結果，而且令計劃還在兒子在過世後，找人登入了兒子的微博帳號，發文說：「謝謝，我沒事，別擔心」企圖掩蓋事實。胡采蘋最後直言：「于朦朧案的情況就跟當時是非常像的，傳聞不止，必有蹊蹺。」

