娛樂 最新消息

（專訪）泰國「最帥巫師」靈魂重生想當狗 Keng甜問Namping：養我好嗎？

Keng（左）、Namping演出的泰劇《靈魂重生》在台灣人氣相當高。（愛奇藝提供）Keng（左）、Namping演出的泰劇《靈魂重生》在台灣人氣相當高。（愛奇藝提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕泰國BL劇《靈魂重生》最近人氣越來越高，才播了5集就獲得了年度現象級作品獎項肯定，更捧紅Keng、Namping這對人氣CP。兩人接受本報專訪，擁有「最帥巫師」稱號的Keng竟然想重生當一隻狗，俏皮問Namping：「要不要養我？」Namping笑著回應：「要看你可不可愛！」兩人互動超級甜膩又卡哇依。

Keng、Namping首次接受台灣媒體訪問，在訪問的過程中雖然緊張，不過看得出兩人的好感情，由於劇名為《靈魂重生》，被問到如果能夠重生想成為什麼？Keng立刻做出狗狗耳朵的手勢，笑說希望重生當狗，「因為狗狗得到很多人的喜歡、會被摸頭且被帶回家照顧飼養，所以想當狗狗。」Namping則坦言，自己非常安於現況，雖然家境不是億萬富翁等級，不過有著可愛溫暖的家庭，還有工作起來舒服的團隊和夥伴，因此並不想要重生。

Keng（右）希望重生當隻狗，Namping在一旁聽了也笑出來。（愛奇藝提供）Keng（右）希望重生當隻狗，Namping在一旁聽了也笑出來。（愛奇藝提供）

記者詢問兩人重生是否還想再次相遇？Namping笑說，Keng如果還是那個可愛的哥哥，那麼希望重生後還能再見，「但其實還是會好奇他是怎樣的人，還是可以見一下，看看他會是怎樣的人，有可能他是一隻狗狗的版本，然後在路邊相遇。」Keng轉頭用小狗的眼神詢問Namping：「那你會帶我回家飼養照顧嗎？」Namping竟回應：「要看看可不可愛，如果看到我就要咬我的腳，我應該逃跑的機會比較大。 」Keng知道Namping其中一個願望是空服員，或許能夠以空服員、乘客的身分短暫相遇也不錯。

Namping是朱拉隆功大學新聞媒體學士出身，這是他第一部主演的作品，他坦言，因為自知外貌不是很可愛或者大眾審美的樣子，所以一直不敢把想當演員的夢想說出來，一直到進入公司試鏡，並與Keng成為工作夥伴，每一份工作都非常投入，對演戲也充滿熱情。

納帕沙功平穆昂（Namping）在《靈魂重生》中飾演遭到詛咒的年輕人。（愛奇藝提供）納帕沙功平穆昂（Namping）在《靈魂重生》中飾演遭到詛咒的年輕人。（愛奇藝提供）

這次Namping飾演的Khem生於被詛咒的家庭，家族中所有男生都活不過20歲，母親為了讓兒子逃過一劫，特意為他改了Khemjira這個女生名字；在他19歲生日之際，護身符突然斷裂，不得不向巫師Pharan（Keng飾演）求救。Namping表示，這是一個很具挑戰性的角色，他以「同理心」去揣摩，並加入了真實的人生經歷，運用當時的記憶去演繹，例如劇中的母親過世，他也會想起過世的奶奶來感同身受，「比較像是我成為Khemjira的朋友，我在幫他發聲敘述出他的遭遇。」

哈里特布阿約伊（Keng）在《靈魂重生》飾演巫師，一炮而紅。（愛奇藝提供）哈里特布阿約伊（Keng）在《靈魂重生》飾演巫師，一炮而紅。（愛奇藝提供）

至於Keng是模特兒出身，去年因演出電影《荊棘天堂》嶄露頭角，有「新臉蛋天才」的稱號，他飾演的巫師Pharan最近讓許多粉絲陷入瘋狂，Keng笑說最近確實有很多人找他祈福作法：「粉絲會說，可否給我一些聖水或者幫我吹氣祈福一下。」Keng認為，對他來說，最強咒語就是「微笑」。

巫師Pharan是一個「嘴硬心軟」、「傲嬌」的角色，Keng自認與Pharan個性滿像的，平常大家看到的他是「普遍的生活模式」，不過私底下在舒適圈，他比較像個大男孩，有著黏人、淘氣可愛的一面。Namping也爆料，其實Keng一開始就跟Pharan一樣什麼都不說，後來才發現其實他也有直來直往的一面，只是不擅於表達，就像劇中「愛在心裡口難開」。

不過隨著相處時間久了，Namping發現Keng越來越會把情感展現出來，「像是我很喜歡在工作結束時給予擁抱正向的鼓勵加油，他也慢慢地了解我的動作習慣，也如戲劇一樣兩個角色互相了解彼此。」

Keng（左）、Namping為宣傳《靈魂重生》接受專訪，兩人互動逗趣。（愛奇藝提供）Keng（左）、Namping為宣傳《靈魂重生》接受專訪，兩人互動逗趣。（愛奇藝提供）

Keng稱自己很幸運，遇到了互相了解的夥伴，Namping也這麼認為，「在當天很有默契選了彼此當夥伴，最重要的是Keng填補了我一部分不足的地方，我也填補了他部分不足的地方。」兩人互補，誰也不會丟下誰，不管是工作還是生活上相處起來都很輕鬆自在。

《靈魂重生》Namping（右）在工作結束後都給Keng愛的抱抱。（愛奇藝提供）《靈魂重生》Namping（右）在工作結束後都給Keng愛的抱抱。（愛奇藝提供）

最近兩人才獲得了年度現象級作品獎的肯定，Keng當時受訪表示，很開心能夠這麼快就帶Namping上台領獎。Keng進一步解釋，當時他們一起參加《DMD Friendship》之後，公司就安排一些工作和拍攝電視劇的計畫，當時預想的藍圖中就有「帶著Namping上台領獎」的想法，沒想到劇才播5集就達陣，簡直超出他的預期。

Namping儘管才24歲，應對卻很成熟，他認為：「我們不知道這種現象對每個人來說意味著什麼，但對我們來說，它是一種現象對於每個人，無論是孩子、成人、年輕人還是老年人還是是否是看腐劇的族群，每個都以開放的心態來觀看且看完都有在討論。所以我們得這個獎項是對我們所有人是一種獎勵，也是對幕後團隊的獎勵，它給予了每個人繼續奮鬥的力量。」

最後Keng透露，他們將有到海外舉行見面會的計畫，不過要等到劇播畢或者快到尾聲的階段，「我們會準備好到海外跟粉絲們見面，一定會見到面的。」《靈魂重生》於愛奇藝上架更新。

KengNamping為宣傳《靈魂重生》接受視訊訪問，結束還比出記者背景圖的動作，實在有夠可愛。（愛奇藝提供）KengNamping為宣傳《靈魂重生》接受視訊訪問，結束還比出記者背景圖的動作，實在有夠可愛。（愛奇藝提供）

