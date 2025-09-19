王陽明《角頭》狂被要合照 5歲女兒疑惑：為何叫你Michael？

王陽明從6歲就喜歡《異形》。（品牌提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕王陽明今天（19日）出席品牌活動，他提到6歲時與父親一起看驚悚恐怖片《異形》，現在身為爸爸的他答應5歲女兒Katiya要一起看《Kpop 獵魔女團》，女兒更對Saja Boys情有獨鍾。王陽明更趁機對記者喊話：「拜託幫我跟她說『爸爸比Saja Boys帥』。」

此次品牌與《異形》聯名，王陽明回憶起從6歲就跟爸爸一起看《異形》，因為小時候就喜歡科幻、恐怖片，晚上就算會做惡夢，也覺得很刺激、想繼續看下去。王陽明女兒現在才5歲，聽到螢幕中的台詞、口氣大概會知道是「大人的東西」，而王陽明也會陪女兒看卡通，最近答應她一起看《Kpop 獵魔女團》。

請繼續往下閱讀...

王陽明喜歡電影《異形》，小時候還跟爸爸一起看。（品牌提供）

王陽明透露，最近老婆蔡詩芸、女兒Katiya都一直在看《Kpop 獵魔女團》，也一起哼唱《Golden》，女兒很喜歡劇中的Saja Boys。被問到Saja Boys跟爸爸誰比較帥？王陽明竟然把麥克風給記者，要記者跟女兒喊話：「王陽明比Saja Boys帥！」

提到近況，王陽明表示，最近晚了3分鐘去接女兒，女兒跑去跟媽媽告狀說「我不想要爸爸再來接我了」，讓王陽明十分慌張也道歉，畢竟女兒喜歡一出門就看到父母在等她。從此，王陽明不再遲到，那天他準時接女兒，「女兒在窗戶看到我，對我比出大拇指，good job！」

被問到女兒是否知道他是大明星身分？王陽明表示不避諱，認為女兒遲早會知道，但女兒之前覺得很奇怪，為什麼不管在台灣、沖繩，路上的人看到爸爸都叫「Michael」？且大家都想找爸爸合照。原來是王陽明去年在宣傳電影《角頭—大橋頭》，飾演的Michael一角深受歡迎。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法