晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王陽明《角頭》狂被要合照 5歲女兒疑惑：為何叫你Michael？

王陽明從6歲就喜歡《異形》。（品牌提供）王陽明從6歲就喜歡《異形》。（品牌提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕王陽明今天（19日）出席品牌活動，他提到6歲時與父親一起看驚悚恐怖片《異形》，現在身為爸爸的他答應5歲女兒Katiya要一起看《Kpop 獵魔女團》，女兒更對Saja Boys情有獨鍾。王陽明更趁機對記者喊話：「拜託幫我跟她說『爸爸比Saja Boys帥』。」

此次品牌與《異形》聯名，王陽明回憶起從6歲就跟爸爸一起看《異形》，因為小時候就喜歡科幻、恐怖片，晚上就算會做惡夢，也覺得很刺激、想繼續看下去。王陽明女兒現在才5歲，聽到螢幕中的台詞、口氣大概會知道是「大人的東西」，而王陽明也會陪女兒看卡通，最近答應她一起看《Kpop 獵魔女團》。

王陽明喜歡電影《異形》，小時候還跟爸爸一起看。（品牌提供）王陽明喜歡電影《異形》，小時候還跟爸爸一起看。（品牌提供）

王陽明透露，最近老婆蔡詩芸、女兒Katiya都一直在看《Kpop 獵魔女團》，也一起哼唱《Golden》，女兒很喜歡劇中的Saja Boys。被問到Saja Boys跟爸爸誰比較帥？王陽明竟然把麥克風給記者，要記者跟女兒喊話：「王陽明比Saja Boys帥！」

提到近況，王陽明表示，最近晚了3分鐘去接女兒，女兒跑去跟媽媽告狀說「我不想要爸爸再來接我了」，讓王陽明十分慌張也道歉，畢竟女兒喜歡一出門就看到父母在等她。從此，王陽明不再遲到，那天他準時接女兒，「女兒在窗戶看到我，對我比出大拇指，good job！」

被問到女兒是否知道他是大明星身分？王陽明表示不避諱，認為女兒遲早會知道，但女兒之前覺得很奇怪，為什麼不管在台灣、沖繩，路上的人看到爸爸都叫「Michael」？且大家都想找爸爸合照。原來是王陽明去年在宣傳電影《角頭—大橋頭》，飾演的Michael一角深受歡迎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中