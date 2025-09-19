陳喬恩「5字」逼哭嫩夫 寵妻狂魔警告：再說1次就離婚

陳喬恩（左）與小9歲馬來西亞富二代Alan在2022年結婚，去年在蘭卡威補辦婚禮。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩於2022年與馬來西亞華僑Alan（曾偉昌）登記結婚，2024年在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，兩人雖相差9歲，但Alan超寵妻，陳喬恩婚後上演霸道老婆任性做自己，婚姻生活幸福甜蜜。但有一次她碰觸到了Alan的底線，不僅只用5個字就逼哭了Alan，Alan更警告她如果再說一次，他就真的會離婚。

陳喬恩近日在綜藝節目《天聲一對》中透露，某次她脫口而出對高情商的好好先生Alan說，「那就離了吧」，Alan的反應嚇到她了，他先是認真的說：「妳再跟我講一句這樣的話，我就真的會離了。因為我真的很傷心。」講完話後，Alan的眼淚就滴了下來。

Alan說出心聲：「我們已經結婚了，然後妳好像毫不在乎的說那我們就離婚吧！那婚姻算什麼呢？」無法接受兩人歷經艱辛認真建立的婚姻，會因一句氣話或戲言被否定。他強調：「妳說什麼都可以，不能說我們就離婚吧！」

陳喬恩坦言當下被嚇到：「這招真的有治住我，再也不敢了。」Alan的眼淚讓陳喬恩意識到伴侶對婚姻的珍惜與堅持，此後不敢再將離婚當玩笑話隨口而出，珍惜Alan把她寵成小朋友的真情實意。

