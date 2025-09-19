晴時多雲

娛樂 最新消息

香港「最強Body」工作量銳減 不介意被批賣弄身材

香港女星郭珮文有「最強Body」封號。（香港星島日報）香港女星郭珮文有「最強Body」封號。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因參加《2023年度香港小姐競選》而打開知名度的郭珮文，樂於辣曬自己的姣好身材，被封為「最強Body」。原本演藝事業順風順水的她，近期曝光率雪崩式滑落，曾經是紅毯焦點的她，今年也缺席香港小姐紅毯環節，工作量暴跌狀況令網友擔憂。

郭珮文從不吝嗇展現好身材。（香港星島日報）郭珮文從不吝嗇展現好身材。（香港星島日報）

郭珮文從今年初現身宣傳賀歲片之後，鮮少公開露面，很多時尚秀也沒見到她的身影。郭珮文昨（18）日在社群網站分享辣照，招牌的緊身小背心凸顯她的豐滿身材，她也開心留言：「今天的快樂就在這山與山之間的路，攀登的汗水，腳踏實地的每一步，累到不行卻還能笑出聲的瞬間，一口清水、一句加油，和朋友一起笑、一起喘氣、一起走過的路，是因為一朵野花、一縷光而感到的滿足，也是在崩潰邊緣對自己說『再堅持一下』。」

郭珮文已經替自己的演藝生涯設下期限，如果沒有做出好成績也做好轉行準備。（香港星島日報）郭珮文已經替自己的演藝生涯設下期限，如果沒有做出好成績也做好轉行準備。（香港星島日報）

網友也猜測，郭珮文雖然有姣好的S型身材，但因為她經常穿著清涼，也坦言自己不介意被批評是「賣弄身材」，她表示自己為娛樂圈事業發展設定了期限，如果始終做不出好成績，她也考慮轉行。

