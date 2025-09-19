于朦朧墜樓「在場友人全噤聲消失」 男星直播嗆：娛樂圈太噁心

于朦朧猝逝在場友人全消失，男星李亭哲開直播怒嗆娛樂圈噁心。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但外界對當晚聚會細節爭議不斷，陰謀論四起。在多數娛樂圈人士保持沉默之際，與于朦朧曾合作過的演員李亭哲罕見開直播，情緒激動痛批「娛樂圈噁心！」

李亭哲直言，當晚聚會的版本眾說紛紜，有人稱是6人而有人則爆料多達17人，但在場人士卻集體沉默，讓他相當憤慨。李亭哲質問，「推杯換盞稱兄道弟的人，就沒有一個願意站出來說實話的嗎？」並批評這種「裝作沒看到」的態度令人失望。

請繼續往下閱讀...

李亭哲更感慨，明星走紅時大家都搶著靠近，一旦出事卻紛紛退避三舍，他強調「人要是心正，影子怎麼會歪？怕什麼？」同時，李亭哲也在社群平台發文直言，「大家只是想知道事情的來龍去脈，這麼難嗎？有什麼好怕的？」再度引發網友熱烈討論。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆飲酒過量，有害健康☆

