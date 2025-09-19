晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧墜樓「在場友人全噤聲消失」 男星直播嗆：娛樂圈太噁心

于朦朧猝逝在場友人全消失，男星李亭哲開直播怒嗆娛樂圈噁心。（組合照，翻攝自微博）于朦朧猝逝在場友人全消失，男星李亭哲開直播怒嗆娛樂圈噁心。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但外界對當晚聚會細節爭議不斷，陰謀論四起。在多數娛樂圈人士保持沉默之際，與于朦朧曾合作過的演員李亭哲罕見開直播，情緒激動痛批「娛樂圈噁心！」

李亭哲直言，當晚聚會的版本眾說紛紜，有人稱是6人而有人則爆料多達17人，但在場人士卻集體沉默，讓他相當憤慨。李亭哲質問，「推杯換盞稱兄道弟的人，就沒有一個願意站出來說實話的嗎？」並批評這種「裝作沒看到」的態度令人失望。

李亭哲更感慨，明星走紅時大家都搶著靠近，一旦出事卻紛紛退避三舍，他強調「人要是心正，影子怎麼會歪？怕什麼？」同時，李亭哲也在社群平台發文直言，「大家只是想知道事情的來龍去脈，這麼難嗎？有什麼好怕的？」再度引發網友熱烈討論。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中