郭富城舊愛自爆主動追富二代 曾被當小三老公狂護航

天王郭富城（左）曾與熊黛林相戀7年。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王郭富城舊愛熊黛林下月10日就要45歲了，結束與郭富城7年戀愛後，熊黛林2016年與「百億塑膠廠大王」之子郭可頌結婚，順利踏入豪門，且同步發展演藝事業，努力經營社群平台，生活美滿。

熊黛林（左）2016年與「百億塑膠廠大王」之子郭可頌結婚。（香港星島日報）

日前熊黛林在網上自爆，當年自己主動出擊追求郭可頌，兩人第一次見面時，熊黛林就被郭可頌吸引，於是她就主動要了對方電話號碼，開啟兩人情緣。但有人挖出熊黛林與郭可頌於2014年認識，當時郭可頌剛與前妻離婚，熊黛林被懷疑是介入婚姻的小三，郭可頌聞言立刻替熊黛林護航，並解釋離婚後仍與前妻保持友好關係，為了不讓熊黛林多心才減少與前妻聯絡。

熊黛林透露當初是她主動追求郭可頌。（香港星島日報）

熊黛林與郭可頌婚後育有雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口也經常合體拍片。先前熊黛林曾拍影片提到自己18歲時被星探發掘成為模特兒，更透露：「很多人都不知道，我和老公（郭可頌）在一起呢，是我主動的」，她第一次見到郭可頌就有好感，主動要電話之後，兩人開始約會，熊黛林回憶，「經過第一次約會的深入了解後，越來越發現對方是註定的人」。熊黛林更鼓勵女性要把幸福的主動權掌握在自己手裡。

熊黛林和郭可頌育有一對雙胞胎女娃，一家四口幸福美滿。（香港星島日報）

雖然網路上出現質疑聲浪，認為「他不是富二代你會主動要電話？」而且拍片大談追求幸福及追男過程的熊黛林，卻閉口不提與郭富城的一段情。

郭富城與熊黛林2006年因合作拍攝《風之子》而相識，兩人約會也成公開秘密，可惜戀愛談了7年最後還是以分手收場。郭富城更曾經用「不合腳的鞋」形容與熊黛林的一段情。

