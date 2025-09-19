晴時多雲

娛樂 最新消息

「寵女魔人」瘦子曬一系列愛女照 不捨嘆：一轉眼孩子上學了

饒舌歌手瘦子E.SO今年7月與團體頑童MJ116睽違七年重返小巨蛋。（翻攝自IG）饒舌歌手瘦子E.SO今年7月與團體頑童MJ116睽違七年重返小巨蛋。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手瘦子E.SO陳昱榕）今年7月與團體頑童MJ116睽違七年重返小巨蛋，連兩週舉辦4場《OGS》演唱會，本月13日也飛往上海開唱，儘管事業忙碌的他，也不忘在社群分享自己與女兒的甜蜜合照。

瘦子E.SO今日在社群媒體發出一系列曬女兒的甜蜜溫馨照。（翻攝自IG）瘦子E.SO今日在社群媒體發出一系列曬女兒的甜蜜溫馨照。（翻攝自IG）

嘻哈界高人氣男神瘦子E.SO，以帥氣外型與歌曲創作的獨特風格吸引無數粉絲，被稱「行走費洛蒙」，2022年5月也宣布與交往多年的圈外女友Jennifer結婚，不久便公開老婆懷第一胎的喜訊，引來許多藝人朋友及粉絲紛紛留言祝賀。在去（2024）年也證實老婆生下二女兒，不僅貼心寵妻，也經常公開寵女兒的他被稱作「女兒傻瓜」，被網友大讚是超級暖男。

瘦子E.SO今日在社群媒體發出一系列曬女兒的甜蜜溫馨照。（翻攝自IG）瘦子E.SO今日在社群媒體發出一系列曬女兒的甜蜜溫馨照。（翻攝自IG）

如今過了幾年，他今（19）日也在社群媒體發出一系列與女兒的溫馨合照，感嘆寫下：「一轉眼，孩子上學了」並留下一個懊惱的表情符號，流露出對女兒滿滿的寵愛與不捨，貼文一出也吸引許多網友留言：「爸爸有分離焦慮症嗎？在幼稚園外哭哭之類的」，也有粉絲有趣回覆「爸爸開始擔心男同學會牽女兒的手」。

