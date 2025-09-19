剴剴案二審倒數4天！郁方喊「考慮當寄養家庭」：避免悲劇再度發生

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2023年底，台北市一名1歲大、小名「剴剴」的男童，遭到劉彩萱、劉若琳保母姊妹凌虐致死，事件曝光後，震驚全台，劉彩萱與劉若琳一審各被判處無期徒刑、18年有期徒刑，此案9月23日將進行二審開庭，涉案社工則於25日開庭審理。對此，女星郁方今（19）日在社群發聲，透露自己考慮在空巢期成為寄養家庭。

郁方因為剴剴案，考慮在空巢期成為寄養家庭。（翻攝自臉書）

郁方今日在臉書發文表示：「我從來沒有忘記剴剴，我多希望我有機會可以抱抱他，也因為剴剴，我考慮在空巢期成為寄養家庭，能救一個是一個，在我身邊長大，多少可以避免悲劇再度發生。」郁方也坦言，自己只要想到剴剴生前遭遇到惡魔般的對待，她的心就碎了一地。

最後，郁方直言：「能不能讓剴剴成為其他小孩的菩薩？透過他的犧牲能夠讓法案更加健全，希望老天爺（法官們）睜開眼，不要輕縱惡魔心腸的保母。」她也呼籲大家9月25日一同站出來，保護我們的孩子，並還給剴剴一個公道。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

