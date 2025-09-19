《8號出口》日本大賣！二宮和也鬆口氣：不怕被封殺了

《8號出口》二宮和也和小朋友演員淺沼成對戲精彩又充滿亮點。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《8號出口》改編自全球知名恐怖驚悚遊戲，今天（19日）在台上映。由於電影在日本成績亮眼，二宮和也在東京的活動上如釋重負地說：「很高興《8號出口》最終能熱賣，這次的成績讓我不用擔心會被東寶（出品公司）封殺了。」他補充說：「原作遊戲是沒有故事的，對我來說，奇蹟一直在發生，事情朝著正確的方向發展。現在我可以自信地走進東寶的大門了。」也為充滿挑戰的《8號出口》電影的成功感到自豪。

二宮和也認證《8號出口》是演員生涯最不尋常挑戰。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

二宮和也在日本上映15天累計觀影人數已達177萬，票房收入超過25億日圓，創下佳績。整部電影中幾乎都以「迷路的男人」出現，談到《8號出口》，二宮和也這樣形容：「這是我演過的最不尋常的故事，也絕對是我體感演出時間最長的故事，因為我一直都在裡面迷路（笑）。相信當我10年或20年後回顧演藝生涯，《8號出口》將是一個巨大的亮點。」

請繼續往下閱讀...

二宮和也（左二）和導演川村元氣（右二）和工作人員花費許多時間討論。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

對於片中幾場和別的演員合演的戲，二宮和也形容：「我一直一個人在原地打轉（笑），所以我再次意識到和別人一起演戲有多難。」而且為了《8號出口》，二宮和也還承擔了對體力要求很高的動作戲，這個經歷也讓他笑說：「岡田准一真的很強。」二宮和也也聽說有人重刷了9次，去確認到底異變在哪裡？讓二宮和也驚呼：「太厲害了！」

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》現正全台熱映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法