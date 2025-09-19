晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《8號出口》日本大賣！二宮和也鬆口氣：不怕被封殺了

《8號出口》二宮和也和小朋友演員淺沼成對戲精彩又充滿亮點。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）《8號出口》二宮和也和小朋友演員淺沼成對戲精彩又充滿亮點。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《8號出口》改編自全球知名恐怖驚悚遊戲，今天（19日）在台上映。由於電影在日本成績亮眼，二宮和也在東京的活動上如釋重負地說：「很高興《8號出口》最終能熱賣，這次的成績讓我不用擔心會被東寶（出品公司）封殺了。」他補充說：「原作遊戲是沒有故事的，對我來說，奇蹟一直在發生，事情朝著正確的方向發展。現在我可以自信地走進東寶的大門了。」也為充滿挑戰的《8號出口》電影的成功感到自豪。

二宮和也認證《8號出口》是演員生涯最不尋常挑戰。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）二宮和也認證《8號出口》是演員生涯最不尋常挑戰。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

二宮和也在日本上映15天累計觀影人數已達177萬，票房收入超過25億日圓，創下佳績。整部電影中幾乎都以「迷路的男人」出現，談到《8號出口》，二宮和也這樣形容：「這是我演過的最不尋常的故事，也絕對是我體感演出時間最長的故事，因為我一直都在裡面迷路（笑）。相信當我10年或20年後回顧演藝生涯，《8號出口》將是一個巨大的亮點。」

二宮和也（左二）和導演川村元氣（右二）和工作人員花費許多時間討論。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）二宮和也（左二）和導演川村元氣（右二）和工作人員花費許多時間討論。（壹壹喜喜電影股份有限公司提供）

對於片中幾場和別的演員合演的戲，二宮和也形容：「我一直一個人在原地打轉（笑），所以我再次意識到和別人一起演戲有多難。」而且為了《8號出口》，二宮和也還承擔了對體力要求很高的動作戲，這個經歷也讓他笑說：「岡田准一真的很強。」二宮和也也聽說有人重刷了9次，去確認到底異變在哪裡？讓二宮和也驚呼：「太厲害了！」

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》現正全台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中