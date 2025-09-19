晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧墜樓爆新內幕！體內含「致死酒精量」牽扯娛樂圈多名大咖

〔記者邱奕欽／台北報導〕節目《新聞看點》主播李沐陽近日在節目中引述一則網路爆料，內容涉及藝人于朦朧墜樓案的疑點。他指出，網傳消息稱，于朦朧在北京朝陽區東四環「陽光上東」小區參加聚會後身亡，但現場情況與外界理解存在極大落差，讓整起事件更添懸疑。

于朦朧墜樓案內情眾說紛紜。（翻攝自微博）于朦朧墜樓案內情眾說紛紜。（翻攝自微博）

李沐陽在節目中轉述，最初傳聞聚會僅有「3男1女」，但爆料人聲稱第一現場至少有11人，其中5人在凌晨離開。更有知情人稱，于朦朧胸口出現3個針眼，疑似遭注射藥物。于朦朧在8日晚間被灌醉，9日凌晨疑似遭多人性侵，之後因不肯屈服而被進一步控制。

爆料內容更指稱，實際聚會人數可能達到17人，涵蓋演員、導演、編劇及圈外資本人士，還點名多位圈內外知名人物。屍檢初步傳出，于朦朧體內酒精濃度高達每100毫升380毫克，遠超過致死量，並檢出不明鎮靜藥物成分，讓外界質疑「如此組合怎麼可能自行墜樓」。

不過，李沐陽也在節目中強調，這些消息均來自網路爆料，尚未獲得官方或司法單位證實，由於涉及娛樂圈與資本圈多名大咖人士，傳言在網路上持續發酵。部分網友呼籲深入調查真相，也有聲音提醒大眾謹慎看待未經證實的資訊，避免對相關人等造成二度傷害。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

