昔與江祖平演情侶 陳宇風曝私下互動：為她禱告

葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、吳東諺夫妻倆首度主持公視台語台節目《光榮島轉來 PLUS》，今（19）日出席記者會，更邀來白家綺姊姊葉家妤、姊夫陳宇風擔任嘉賓。日前同為八點檔演員的江祖平指控遭三立前資深副總之子龔益霆下藥、性侵及偷拍，被問及此事，吳東諺表示兩人沒私交，但盼江祖平一切都好。

吳東諺過去曾與江祖平有一面之緣，「希望她可以走出來，度過這段時間，進入司法，就交給受害者更大空間。」白家綺則說自己沒有跟江祖平合作過，但有看到相關新聞，也嘆身為公眾人物心理一定很有壓力。

陳宇風2006年曾與江祖平合作戲劇《愛》在戲裡演一對情侶，陳宇風提到江祖平個性直接、有話直說，坦言看到新聞時相當驚訝，但同樣已許久沒聯絡，沒有私交，「這事情這樣發生了，我們就是為她禱告，希望她可以趕快走出來。」葉家妤則敬佩江祖平的勇敢。

另，白家綺睽違七年回歸戲劇與柯叔元合作《阿松與阿暖》，而日前金鐘獎公布入圍名單，柯叔元以《阿榮與阿玉》入圍戲劇節目男主角獎，白家綺提到目前在拍攝的《阿松與阿暖》就是《阿榮與阿玉》的原班劇組，眾人有深厚感情，入圍公布時大家都欣喜若狂，盼能順利拿獎。

而當時擔任金鐘戲劇類評審之一的柴智屏受訪時表示，柯叔元的角色詮釋讓熟女很有戀愛感，白家綺大讚柯叔元演技，不過是否有感受到柯叔元散發的戀愛感，她則放閃表示：「我只對他（吳東諺）有戀愛感！」

