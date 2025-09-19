「水彈女王」來台了！不受南韓機場罷工影響 明晚台北開唱

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「全國機場勞工聯合會」自今天（19日）起開始大罷工，近2000人參與響應，預計持續到中秋假期，包括仁川、金浦等15個主要機場將受影響。對此，仁川機場強調會確保機場順暢運作，而我國長榮、華航等飛往南韓的航班目前未受影響。然而本週將有不少韓星來台開唱，機場罷工也讓粉絲憂心不已。

號稱「水彈女王」權恩妃明（20日）晚將於信義Legacy Max舉辦見面會，而她也在稍早準備搭機來台，身著秋裝POLO針織衫與卡其褲帥氣現身仁川機場，並大方擺出可愛手勢拍照，面對粉絲熱情打招呼，權恩妃也開心揮手示意。

而上個月權恩妃才親臨大巨蛋，擔任中職擔綱賽後演唱會嘉賓，此次再度訪台，則是要舉辦個人演唱會「KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI」，寵粉的她也準備限定小卡、簽名拍立得與海報等，並設計與粉絲的互動環節，期待與台灣粉絲的見面。

