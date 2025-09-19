晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「水彈女王」來台了！不受南韓機場罷工影響 明晚台北開唱

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「全國機場勞工聯合會」自今天（19日）起開始大罷工，近2000人參與響應，預計持續到中秋假期，包括仁川、金浦等15個主要機場將受影響。對此，仁川機場強調會確保機場順暢運作，而我國長榮、華航等飛往南韓的航班目前未受影響。然而本週將有不少韓星來台開唱，機場罷工也讓粉絲憂心不已。

號稱「水彈女王」權恩妃明（20日）晚將於信義Legacy Max舉辦見面會，而她也在稍早準備搭機來台，身著秋裝POLO針織衫與卡其褲帥氣現身仁川機場，並大方擺出可愛手勢拍照，面對粉絲熱情打招呼，權恩妃也開心揮手示意。

而上個月權恩妃才親臨大巨蛋，擔任中職擔綱賽後演唱會嘉賓，此次再度訪台，則是要舉辦個人演唱會「KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI」，寵粉的她也準備限定小卡、簽名拍立得與海報等，並設計與粉絲的互動環節，期待與台灣粉絲的見面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中