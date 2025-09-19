首度搭檔老婆主持 吳東諺脫口「都要看她臉色」突眼眶含淚

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、吳東諺夫妻倆首度主持公視台語台節目《光榮島轉來 PLUS》，今（19）日出席記者會，更邀來白家綺姊姊葉家妤、姊夫陳宇風擔任嘉賓。如今私生活與工作都綁在一起，吳東諺忍不住在台上抱怨工作都要看老婆臉色，但也隨即強調搭檔是白家綺讓他可以放心地去做發揮。

吳東諺、白家綺出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

《光榮島轉來 PLUS》將夜市遊戲搬入棚內、 每集邀請四組家庭（其中一組為藝人家庭）參加挑戰，如乒乓球、九宮格投籃、體能闖關等，成功就有機會抱回萬元獎金。節目主打全台語家庭參賽，結合夜市遊戲挑戰，有不少家人間的溫馨故事，吳東諺分享，有個家庭，一家四口靠著水電工爸爸全台趴趴走賺取生活開銷，未料拚過頭，突發猛爆性肝炎，女兒因為不捨父親，決定參軍分擔家計，吳東諺講著還一度忍不住眼眶泛紅。

吳東諺首次接下主持棒就是跟白家綺搭檔，他坦言相當有壓力，「因為我是很有想法的人，有時提出，她就會拿她的經驗跟我討論，難免還是會有摩擦」。白家綺稱讚吳東諺表現超乎她預期，也很細心的將比較吃重的工作攬下，「他的辛苦是我的兩倍」，而陳宇風則說吳東諺台語進步的飛快，「有看到他的努力，他拍八點檔之前我都在想他台語要再加油，這次為了節目台語厲害很多」。

而陳美鳳昨在臉書震怒提到自己的肖像遭不肖業者盜用，白家綺和葉家妤也深受其害，坦言就算到警局備案，也會因為是海外帳號很難抓到人，白家綺無奈表示只能不斷宣導，呼籲民眾看到要小心分辨真偽，如果是他們的代言產品一定會放在有藍勾勾的平台上。

