晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉家妤喊不拚第四胎 陳宇風鬆口考慮結紮

吳東諺、白家綺、葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）吳東諺、白家綺、葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、吳東諺夫妻倆首度主持公視台語台節目《光榮島轉來 PLUS》，今（19）日出席記者會，邀來白家綺姊姊葉家妤、姊夫陳宇風擔任嘉賓，兩家人的孩子們也在現場互動開心，而當葉家妤被問到有沒有打算跟上妹妹、再拚第四胎，葉家妤隨即強調不會，陳宇風則透露有考慮結紮。

葉家妤婚後育有3個女兒，夫妻倆目前重心多放在經營寢具副業，陳宇風也常需要四處飛，今也是特地從美國回台力挺。至於夫妻間是否因此變得聚少離多，葉家妤則笑回這樣反而比較輕鬆，而相當戀家的陳宇風去到外地一定都會錄影報備，白家綺也爆料陳宇風在婚後與異性都沒私交。

葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

不過對於生第四胎的規劃，陳宇風笑說其實本來第三胎就不在預期中，「但既然來了，就是上天的旨意，我們會盡量避免有第四胎的可能。」隨後更問了一旁的吳東諺，「你去哪家（結紮）？」

《光榮島轉來 PLUS》將夜市遊戲搬入棚內、 每集邀請四組家庭（其中一組為藝人家庭）參加挑戰，如乒乓球、九宮格投籃、體能闖關等，成功就有機會抱回萬元獎金。節目將在9/25起，每週四晚上 8 點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中