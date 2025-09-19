葉家妤喊不拚第四胎 陳宇風鬆口考慮結紮

吳東諺、白家綺、葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、吳東諺夫妻倆首度主持公視台語台節目《光榮島轉來 PLUS》，今（19）日出席記者會，邀來白家綺姊姊葉家妤、姊夫陳宇風擔任嘉賓，兩家人的孩子們也在現場互動開心，而當葉家妤被問到有沒有打算跟上妹妹、再拚第四胎，葉家妤隨即強調不會，陳宇風則透露有考慮結紮。

葉家妤婚後育有3個女兒，夫妻倆目前重心多放在經營寢具副業，陳宇風也常需要四處飛，今也是特地從美國回台力挺。至於夫妻間是否因此變得聚少離多，葉家妤則笑回這樣反而比較輕鬆，而相當戀家的陳宇風去到外地一定都會錄影報備，白家綺也爆料陳宇風在婚後與異性都沒私交。

請繼續往下閱讀...

葉家妤、陳宇風出席光榮島轉來記者會（記者王文麟攝）

不過對於生第四胎的規劃，陳宇風笑說其實本來第三胎就不在預期中，「但既然來了，就是上天的旨意，我們會盡量避免有第四胎的可能。」隨後更問了一旁的吳東諺，「你去哪家（結紮）？」

《光榮島轉來 PLUS》將夜市遊戲搬入棚內、 每集邀請四組家庭（其中一組為藝人家庭）參加挑戰，如乒乓球、九宮格投籃、體能闖關等，成功就有機會抱回萬元獎金。節目將在9/25起，每週四晚上 8 點播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法