娛樂 最新消息

蘇打綠勞動楷模代表是「他」 3000小時琴房修煉成就宣布下一步

阿龔全面夢幻舞台。（亮晶妃音樂有限公司提供）阿龔全面夢幻舞台。（亮晶妃音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」巡演甫落幕，受封團內勞動楷模代表「阿龔」龔鈺祺將於11月展開個人音樂會巡迴「The Moonlight Zoo 月光動物園」，同名單曲也將於26日數位上架。這是阿龔在蘇打綠柏林演唱會暖場節目小試身手後，延伸而來的全新個人演奏會企劃，不論是節目內容或是硬體規劃都將全面升級。

從拍攝音樂會主視覺起，阿龔為傳達此次巡演鋼琴家的身份，不惜下重本租借一台價值八百萬的鋼琴共同入鏡，被工作人員笑稱搬了「一棟有聲音的房子」來當道具；今年全新的巡演場次，阿龔也突破萬難，堅決邀請參與《冬 未了》專輯的德國指揮Bernd 擔任巡迴表演嘉賓，與阿龔相知相惜多年的Bernd， 也推掉歐洲演出邀約，萬聖節到聖誕節的檔期通通要跟阿龔在舞台上度過。

阿龔啟動月光動物園巡演，展現鋼琴極致魅力。（亮晶妃音樂有限公司提供）阿龔啟動月光動物園巡演，展現鋼琴極致魅力。（亮晶妃音樂有限公司提供）

《月光動物園》音樂會在正式成形之前，阿龔已於蘇打綠「二十年一刻」演唱會柏林站小試身手，在《星河鋼琴手》特別演出中與德國管弦樂手即席共演多首鋼琴重奏曲，這場演出從宣布之初就未演先轟動，當晚更被觀眾盛讚為「一生一次的極致夢幻」。室內樂編制的細膩默契、觀眾席間的情感共鳴，讓阿龔深受觸動。

除了專輯錄音與音樂會籌備，阿龔同時還肩負蘇打綠演唱會編曲、復刻專輯製作的重任。近兩年來更是幾乎將人生交給琴房。他笑說：「不是在琴房，就是在前往琴房的路上。」據他自己估算，已在琴房累積超過三千小時。巡演途中，他也曾在倫敦、柏林、東京、雪梨等地尋找琴房練習，甚至為此在飯店搬進鋼琴。這份近乎苛求的自律，連團員都心服口服。他笑說某天忽然想到「工欲善其事，必先利其器」，這句話裡的三個字，竟與他的名字巧妙呼應，並以此自勉，用日復一日的打磨，將琴藝推向極致，彷彿命定般要透過琴聲，傳遞最真實的情感。

身為團裡感性與氣質擔當，阿龔獨樹一格的「琴聲埋梗」，早已在樂迷間留下深刻印象。經紀公司也宣佈「The Moonlight Zoo 月光動物園」巡演即將感動啟航，途經北京、廣州、成都、上海，最終回到台北與高雄，阿龔誠摯邀請大家踏入這片夜空下的音樂庇護所，在閃爍星河的旋律中靜靜流過每一段陪伴時光，讓音樂映照靈魂深處的微光。

