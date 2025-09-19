晴時多雲

娛樂 最新消息

王心凌回來了！巡演最終收官場花落小巨蛋 高雄成遺憾原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌重返小巨蛋，「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」將在明年1月重返小巨蛋舉辦最終收官場，她感性表示：「《Sugar High 2.0》陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑、一起感動。能夠回到台北，和歌迷一起把這段旅程唱到最後，收進我們的心裡，對我來說是最幸福的事。」

甜蜜天后王心凌巡演將舉辦最終場。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）甜蜜天后王心凌巡演將舉辦最終場。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

這套巡演累積超過70場演出，無數次締造「秒殺售罄」、「萬人大合唱」的盛況，成為跨世代歌迷共同的青春印記。在國際舞台上，《Sugar High 2.0》同樣表現亮眼。巡演的舞台設計融合音樂、燈光與美學，接連榮獲 MUSE Design Awards、iF Design Award、LIT Lighting Design Awards 四項國際大獎，印證其高規格製作與藝術價值。

儘管「Sugar High 2.0」以龐大的舞台規模走遍許多城市，帶來震撼的視覺與音樂盛宴，並與歌迷熱情相見，但也因舞台設計極為複雜，需要符合高度條件的場地，因此無法抵達更多城市，留下些許遺憾。對此，Sugar High CEO王心凌熱情發出召集令：「希望所有的朋友，都能齊聚台北，一起參加這場充滿驚喜、感動與歡笑的最終收官場！」包括歌迷一直敲碗的高雄場，因為硬體設備的場地限制，確定無法成行，成為這個巡迴的遺憾。

王心凌明年初重返小巨蛋，演唱會門票26日開賣。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）王心凌明年初重返小巨蛋，演唱會門票26日開賣。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

如今確定回到台北小巨蛋，最終章將以最高規格打造，經典的「20人空降小巨蛋」、「360 度旋轉 LED 燈牆／環景天幕投影」、「小巨蛋汪洋寧靜海」等人氣橋段都將驚喜回歸，並規劃全新限定內容，僅在台北兩場呈現，為粉絲留下最獨一無二的回憶。歌迷最期待的「彩蛋曲目」環節也將延續傳統，王心凌總會準備不同的驚喜曲目回饋觀眾，每一次都引爆全場尖叫與社群熱議。台北最終章勢必也將成為粉絲心中難以取代的經典篇章「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」2026年1月23、24日登場，門票將於9月26日於寬宏售票系統開賣。

點圖放大body

