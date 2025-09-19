晴時多雲

娛樂 最新消息

逃兵仍入圍金鐘！威廉開心PO網 網諷「一句話」引大批網友朝聖

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像男團「棒棒堂」出身的男星威廉（廖亦崟），今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，演藝事業至今幾乎停擺。然而近年在主持界擁有一番成就的他，仍以先前主持的節目《來吧！哪裡怕》入圍金鐘獎。開心入圍的他也在社群平台上發文分享喜悅，然而留言區有網友諷「有比逃兵成功的時候開心嗎？」按讚數飆升，甚至比原文讚數高。

藝人威廉先前涉嫌偽造病歷逃避兵役，如今入圍金鐘獎引網熱議。（翻攝自IG）藝人威廉先前涉嫌偽造病歷逃避兵役，如今入圍金鐘獎引網熱議。（翻攝自IG）

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將於10月17、18日於台北流行音樂中心舉行，而入圍迷單也於15日公布，其中涉嫌逃兵的威廉以《來吧！哪裡怕》雙料入圍主持人與實境節目獎，引發外界熱議，掀起正反意見評論。

得知雙料入圍的威廉也難得出現在社群，並感動發文表示：「原來入圍是這種感覺，我好開心」，然而底下有網友留言吐槽：「有比逃兵成功的時候開心嗎？」，按讚數瞬間飆升超車原文如今累積逾3萬讚數，而此一針見血的言論也吸引不少網友湧入留言附和「入圍的開心是幾年幾個月的，但逃兵的快樂是一輩子的」、「去當完兵再來」。

