吉澤亮、橫濱流星《國寶》台灣搶先看！雄影神秘場揭曉

《國寶》由吉澤亮（左）、橫濱流星主演。（高雄電影節提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節今天（19日）日公布本屆「神秘場」片單，由作家侯文詠同名小說改編的影集《人浮於愛：第1-2集》將於雄影世界首映，另一部「神秘場」則是日本賣座電影《國寶》，吉澤亮與橫濱流星化身傳統女形，在大銀幕上精湛詮釋歌舞伎經典戲目，一齣齣戲中戲交織出無限火花。該片在日本票房已突破142億日圓（約台幣29億元），榮登真人日片影史第2名，更獲選為日本角逐2026奧斯卡最佳國際影片代表，即將於雄影臺灣首映。

《人浮於愛》邵雨薇（左）、楊祐寧。（高雄電影節提供）

《人浮於愛：第1-2集》改編自侯文詠的長篇愛情小說，故事以女性視角切入，描繪現代社會的速食愛情與愛的本質，探討人類複雜的情感，以及在欲望驅動下，人們在愛裡載浮載沉的真實處境。劇中透過五位角色的愛情際遇與情感糾葛，直指愛與慾望之間微妙而尖銳的關係。

請繼續往下閱讀...

故事以兩位女性為主軸展開，周曉琪將愛情視為金錢的籌碼，以身體換取金錢，一面與富商維持公開關係、又因與精神科醫師的相遇被喚醒深埋心底的渴望；另一名平凡的上班族潘心彤，則在情感背叛、職場潛規則與母親病重的連番打擊下幾近崩潰，卻在意外邂逅多金男後，面臨身分差距與情感的嚴峻考驗。人們各自掙扎於道德與情感的邊界，人浮於愛、痛楚與慾望之間，應該怎麼抉擇？

《人浮於愛》邵雨薇（左）、屈中恆。（高雄電影節提供）

兩位男主角楊祐寧、范少勳雙雙入圍本屆金鐘獎最佳男主角，侯文詠開心地表示：「兩位都是我心目中的最佳男主角，祝福他們得獎！這次在《人浮於愛》中飾演的角色性格與他們本人完全不同，算是一次演技大考驗，但戲裡處處有驚艷，許多深刻的情緒甚至超越了我作為原著與編劇的想像，看他們飆戲非常過癮。」

侯文詠也分享，《人浮於愛》自2019年開始籌備，歷經疫情停拍與劇組重組等重重考驗，如今終於要與觀眾見面。作為原著、編劇與製作人，他坦言內心激動，也感謝一路支持的每一位夥伴。談及與高雄的緣分，他回憶，8月才在市圖總館舉辦演講，如今又在同樣的地方舉辦首映，覺得特別有緣，並感謝高雄朋友一路以來的支持。

《人浮於愛》范少勳。（高雄電影節提供）

由日本電影金像獎最佳導演李相日執導的《國寶》，帶領觀眾走入跨越半世紀的故事，以藝者人戲無分的孤高與掙扎為題，入選坎城影展導演雙週及釜山影展。電影講述黑道少爺喜久雄自15歲起親眼目睹父親慘遭殺害，心懷復仇卻屢屢失敗。走投無路之際，他意外受到僅有一面之緣的歌舞伎名門花井家當家收留，從此踏入梨園，與繼承人俊介一同接受嚴苛訓練，將青春全然奉獻於舞台。喜久雄天生才華無法忽視，俊介則因下任當家的身份備受矚目。然而，命運卻在才能與血統的交錯間急轉直下，兩人最終踏上截然不同的「人間國寶」追尋之路。

《國寶》即將在高雄電影節放映。（高雄電影節提供）

渡邊謙（中）在《國寶》中與年輕演員對戲。（高雄電影節提供）

《國寶》自今年6月在日本上映後好評如潮，目前已突破142億日圓（約29億臺幣），躍升為日本真人電影歷代票房第2名，僅次於2003年《大搜查線2–封鎖彩虹大橋》的173.5億日圓（約35.5億臺幣）紀錄，且觀影人次已突破1000萬人。業界預測，《國寶》有望挑戰150億日圓（約30.7億臺幣）票房，甚至可能改寫日本實寫電影史的新頁。上映以來，《國寶》在日本與海外都獲得壓倒性好評，Filmarks評分高達4.6／5，在坎城導演雙週單元放映時更獲得長達6分鐘的起立鼓掌。觀眾盛讚的不僅是吉澤亮與橫濱流星經過一年半嚴苛訓練後對傳統女形的精準詮釋，也高度肯定導演李相日以多重視角捕捉舞台張力的攝影調度，令作品震撼力倍增。

李相日生於日本新潟縣，1999年自日本電影大學畢業，首部長片《青〜chong〜》便入圍Pia影展四項獎項而嶄露頭角。其後以《扶桑花女孩》（2006）、《惡人》（2010）接連斬獲日本電影金像獎、電影旬報最佳導演獎等多項大獎，成為日本影壇備受矚目的創作者。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法