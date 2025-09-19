才剛認愛 Lulu！ 陳漢典遭「月下偷桃」 急護下體：還要用

〔記者李紹綾／台北報導〕準新郎官陳漢典剛宣布與Lulu黃路梓茵的喜訊，日前參加舞台劇《明星養老院》2.0彩排，監製王偉忠每次和《全民大悶鍋》老班底碰面，都像靈長類動物一樣打鬧不停。他在彩排時看到陳漢典、洪都拉斯，還伸手假裝「月下偷桃」，陳漢典立刻拿劇本擋住說：「先不要先不要！這還有用！」王偉忠聞言笑回：「對！還要等著抱孫子！」全場笑聲不斷。

陳漢典在《明星養老院》與許多資深明星有許多精彩對手戲，戲裡戲外都逗趣。（金星文創提供）

陳漢典在《明星養老院》2.0飾演一名因研究而誤打誤撞進入明星養老院的年輕人，意外捲入經營危機，與方文琳、楊烈、郎祖筠、洪都拉斯、黃嘉千、黃浩詠、泰國娘娘，以及新加入的羅美玲一同想辦法挽救這座專屬明星的養老院。

請繼續往下閱讀...

《明星養老院》2.0除了溫暖人心的劇情，也加入大量精彩歌舞場面，讓楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、羅美玲等人都大展歌喉。身為「唱跳歌手」的陳漢典也參與演出，他坦言，演出這齣戲這幾年，深刻感受到演藝圈的變化，對劇中台詞也有了更強烈的共鳴。

陳漢典（左）宣布與Lulu黃路梓茵即將結婚。（翻攝自臉書）

在超堅強又華麗的演員陣容中，洪都拉斯與陳漢典是《全民大悶鍋》時期就結下的老戰友。洪都拉斯與太太淑華的婚齡即將邁入30年，他給「典Lu戀」的建議是：「愛是恆久忍耐又有恩慈。」他笑說，陳漢典和Lulu從朋友變戀人，就像中了大樂透，真的是最好的緣分。

陳漢典表示，最近走在路上，常遇到路人衷心祝福，讓他特別感動。他透露，自己和Lulu一直以來習慣分享彼此生活與感受，從朋友到戀人，真的做到無話不談。其實在《明星養老院》第一輪演出時，Lulu就曾到場支持，當時兩人還只是朋友。她看完後大讚大家表演精彩，還猛虧陳漢典在《綜藝大熱門》後台緊張背台詞，背到身旁的她都記住了，結果陳漢典自己還沒背熟。

《明星養老院》集結多位金鐘獎戲王、戲后級演員，飾演一群曾經光芒萬丈的大明星，他們雖步入銀髮人生，仍願意發揮所能、展現自我，因為每個人都是自己生命中的大明星。《明星養老院》2.0由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，購票請洽udn售票網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法