晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才剛認愛 Lulu！ 陳漢典遭「月下偷桃」 急護下體：還要用

〔記者李紹綾／台北報導〕準新郎官陳漢典剛宣布與Lulu黃路梓茵的喜訊，日前參加舞台劇《明星養老院》2.0彩排，監製王偉忠每次和《全民大悶鍋》老班底碰面，都像靈長類動物一樣打鬧不停。他在彩排時看到陳漢典、洪都拉斯，還伸手假裝「月下偷桃」，陳漢典立刻拿劇本擋住說：「先不要先不要！這還有用！」王偉忠聞言笑回：「對！還要等著抱孫子！」全場笑聲不斷。

陳漢典在《明星養老院》與許多資深明星有許多精彩對手戲，戲裡戲外都逗趣。（金星文創提供）陳漢典在《明星養老院》與許多資深明星有許多精彩對手戲，戲裡戲外都逗趣。（金星文創提供）

陳漢典在《明星養老院》2.0飾演一名因研究而誤打誤撞進入明星養老院的年輕人，意外捲入經營危機，與方文琳、楊烈、郎祖筠、洪都拉斯、黃嘉千、黃浩詠、泰國娘娘，以及新加入的羅美玲一同想辦法挽救這座專屬明星的養老院。

《明星養老院》2.0除了溫暖人心的劇情，也加入大量精彩歌舞場面，讓楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、羅美玲等人都大展歌喉。身為「唱跳歌手」的陳漢典也參與演出，他坦言，演出這齣戲這幾年，深刻感受到演藝圈的變化，對劇中台詞也有了更強烈的共鳴。

陳漢典（左）宣布與Lulu黃路梓茵即將結婚。（翻攝自臉書）陳漢典（左）宣布與Lulu黃路梓茵即將結婚。（翻攝自臉書）

在超堅強又華麗的演員陣容中，洪都拉斯與陳漢典是《全民大悶鍋》時期就結下的老戰友。洪都拉斯與太太淑華的婚齡即將邁入30年，他給「典Lu戀」的建議是：「愛是恆久忍耐又有恩慈。」他笑說，陳漢典和Lulu從朋友變戀人，就像中了大樂透，真的是最好的緣分。

陳漢典表示，最近走在路上，常遇到路人衷心祝福，讓他特別感動。他透露，自己和Lulu一直以來習慣分享彼此生活與感受，從朋友到戀人，真的做到無話不談。其實在《明星養老院》第一輪演出時，Lulu就曾到場支持，當時兩人還只是朋友。她看完後大讚大家表演精彩，還猛虧陳漢典在《綜藝大熱門》後台緊張背台詞，背到身旁的她都記住了，結果陳漢典自己還沒背熟。

《明星養老院》集結多位金鐘獎戲王、戲后級演員，飾演一群曾經光芒萬丈的大明星，他們雖步入銀髮人生，仍願意發揮所能、展現自我，因為每個人都是自己生命中的大明星。《明星養老院》2.0由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，購票請洽udn售票網。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中