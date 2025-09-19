晴時多雲

娛樂 最新消息

連晨翔韓國豪爽約吃「活章魚」 章廣辰「１句話」洩私下真面目

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔、章廣辰主演TVBS影集《舊金山美容院》，雙帥前往韓國首爾，出席2025韓國國際廣播電視節目交易展（BCWW 2025），積極推廣台灣原創作品，讓國際看見屬於台灣的故事與創作能量。

連晨翔（左）、章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（TVBS提供）連晨翔（左）、章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（TVBS提供）

首度以主演身份參與國際影視展，連晨翔坦言心情一開始略顯緊張，說：「不過到會場就安心多了，加上廣辰也在。現場能看到各國的作品，是很特別的經驗。」章廣辰表示韓國展場的行銷設計令人驚豔，整體風格很明亮、很開心能學到新事物。問到兩人的韓文程度，他們異口同聲地回答：「你好」（안녕하세요）及「謝謝」（감사합니다）兩句，章廣辰說：「雖然都是基本的，但慢慢學啦！」

連晨翔（左）、章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（TVBS提供）連晨翔（左）、章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（TVBS提供）

這次除了參與影視節外，兩人一到韓國就馬不停蹄地加入《食尚玩家》、《女人我最大》的錄製。連晨翔分享，開錄就遇上暴雨，令人印象深刻。章廣辰則提到自己吃了不少煎餅，加上雨天讓餐廳裡湧進許多人，才知道韓國有「一下雨就要吃煎餅」的習慣。連晨翔也補充，因煎餅在油鍋裡的聲音和下雨聲十分相似，讓他們意外學到韓國飲食文化有趣的一面。

連晨翔首爾宣傳《舊金山美容院》，難忘工作遇大雨。（TVBS提供）連晨翔首爾宣傳《舊金山美容院》，難忘工作遇大雨。（TVBS提供）

聊起韓國美食，連晨翔認為韓國食物都很好吃，沒有什麼不敢吃的。章廣辰開玩笑地問搭檔敢不敢挑戰「活章魚」，沒想到連晨翔立刻邀約：「晚上去吃啊！」反倒讓章廣辰語帶遲疑地說：「那個有點怕啦！有遇到再說。」兩人互動笑翻現場。

章廣辰前往韓國首爾，宣傳《舊金山美容院》。（TVBS提供）章廣辰前往韓國首爾，宣傳《舊金山美容院》。（TVBS提供）

連晨翔、章廣辰在《舊金山美容院》都是「早餐達人」，若要以韓國食材設計菜單，連晨翔選擇泡菜結合鍋巴，企圖創造酥脆的口感；章廣辰靈機一動想把冷麵與豆腐結合，打造清爽的口感，笑說：「這幾天烤肉吃太多了，要平衡一下。」

劉品言在《舊金山美容院》 因父親工廠倒閉背負債務。（TVBS提供）劉品言在《舊金山美容院》 因父親工廠倒閉背負債務。（TVBS提供）

《舊金山美容院》預告揭露劉品言所飾演的「林麗穎」驚覺父親當年工廠被陷害的真相，憤而質問臨臨早餐董事長想討公道，卻連一句道歉都得不到。好友江之浩（連晨翔 飾）提醒她：「對付這些人，就要別緻。」為後續的逆襲計畫埋下伏筆。

《舊金山美容院》10月19日起，每週日晚間8點，於TVBS 42頻道、TVBS精彩台（MOD）播出；晚間10點在Netflix以及晚間11點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+同日播出。中視也將在12月播出。

