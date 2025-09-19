晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李英愛《大長今》爆紅！17年拍240支廣告：不想看到自己的臉

《恩秀的好日子》李英愛飾演為守護家庭，意外捲入黑吃黑毒品交易的母親。（Hami Video提供）《恩秀的好日子》李英愛飾演為守護家庭，意外捲入黑吃黑毒品交易的母親。（Hami Video提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「大長今」李英愛最近推出新劇《恩秀的好日子》，她作客電視節目談到17年間就拍攝超過240支廣告，謙虛表示廣告裡的自己只是一種「演出」，甚至一度對於展現的形象感到負擔，自己主動減少曝光，「我常常反思，甚至一度不想看到電視上自己的臉，於是我減少了廣告演出。」

金英光（左）對於能和李英愛（右二）合作《恩秀的好日子》感到榮幸。（Hami Video提供）金英光（左）對於能和李英愛（右二）合作《恩秀的好日子》感到榮幸。（Hami Video提供）

她在《恩秀的好日子》飾演為守護家庭、意外捲入黑吃黑毒品交易的母親，與「雙面教師」組成危險同盟。談到接演該劇的原因，李英愛表示是被劇中傳遞的「力量與訊息」打動，尤其暌違26年重返KBS電視劇，李英愛語帶自信表示：「這是KBS下半年最被力捧的作品，我強力推薦！」相信不只是電視台戲劇的新里程碑，「也能成為我個人的新轉捩點。」值得一提的是劇中名字恩秀，剛好與她2001年在釜山電影評論家協會獎首度獲得影后寶座的代表作角色撞名，如今再演同名角色，她覺得是個好兆頭，「連片名都常被看成『運勢好的日子』，希望能帶來好運！」

李英愛透露在《恩秀的好日子》親自上陣多場動作戲，角色將有爆發性的轉變。（Hami Video提供）李英愛透露在《恩秀的好日子》親自上陣多場動作戲，角色將有爆發性的轉變。（Hami Video提供）

李英愛（右）一直以來是家庭劇女神，此次在《恩秀的好日子》中將有不同的反轉魅力。（Hami Video提供）李英愛（右）一直以來是家庭劇女神，此次在《恩秀的好日子》中將有不同的反轉魅力。（Hami Video提供）

為呈現劇中頻繁的追逐、對峙場面，李英愛加強體能與節奏掌控，親自上陣多場動作戲，務求讓角色「恩秀」的轉變與爆發更逼真。談到動作戲時，李英愛笑說：「隨著恩秀的情感變得更深，也有一些動作場面。雖然有替身，但我自己也在現場反覆練習，還特地做了很多肌力訓練。希望觀眾在螢幕上能看到更有力、更帥氣的表現。」

金英光在《恩秀的好日子》中飾演「雙面教師」，白天是老師，夜晚成為毒販。（Hami Video提供）金英光在《恩秀的好日子》中飾演「雙面教師」，白天是老師，夜晚成為毒販。（Hami Video提供）

金英光飾演的角色，白天是老師，晚上卻是販毒的夜店公關，他興奮透露，「一開始聽說李英愛前輩會演出，讓我覺得這是無比榮幸的機會。她的聲音本身就很有說服力，跟她對戲時非常舒服、很享受。」李英愛則讚金英光的情感層次很豐富，「螢幕上展現的表情細膩多變，讓我在對戲時能表現更多元的情感。他很有創造力，給了我很多學習的機會。」《恩秀的好日子》將於9月21日起，每週日、一在Hami Video與韓國同步首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中