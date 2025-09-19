李英愛《大長今》爆紅！17年拍240支廣告：不想看到自己的臉

《恩秀的好日子》李英愛飾演為守護家庭，意外捲入黑吃黑毒品交易的母親。（Hami Video提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「大長今」李英愛最近推出新劇《恩秀的好日子》，她作客電視節目談到17年間就拍攝超過240支廣告，謙虛表示廣告裡的自己只是一種「演出」，甚至一度對於展現的形象感到負擔，自己主動減少曝光，「我常常反思，甚至一度不想看到電視上自己的臉，於是我減少了廣告演出。」

金英光（左）對於能和李英愛（右二）合作《恩秀的好日子》感到榮幸。（Hami Video提供）

她在《恩秀的好日子》飾演為守護家庭、意外捲入黑吃黑毒品交易的母親，與「雙面教師」組成危險同盟。談到接演該劇的原因，李英愛表示是被劇中傳遞的「力量與訊息」打動，尤其暌違26年重返KBS電視劇，李英愛語帶自信表示：「這是KBS下半年最被力捧的作品，我強力推薦！」相信不只是電視台戲劇的新里程碑，「也能成為我個人的新轉捩點。」值得一提的是劇中名字恩秀，剛好與她2001年在釜山電影評論家協會獎首度獲得影后寶座的代表作角色撞名，如今再演同名角色，她覺得是個好兆頭，「連片名都常被看成『運勢好的日子』，希望能帶來好運！」

李英愛透露在《恩秀的好日子》親自上陣多場動作戲，角色將有爆發性的轉變。（Hami Video提供）

李英愛（右）一直以來是家庭劇女神，此次在《恩秀的好日子》中將有不同的反轉魅力。（Hami Video提供）

為呈現劇中頻繁的追逐、對峙場面，李英愛加強體能與節奏掌控，親自上陣多場動作戲，務求讓角色「恩秀」的轉變與爆發更逼真。談到動作戲時，李英愛笑說：「隨著恩秀的情感變得更深，也有一些動作場面。雖然有替身，但我自己也在現場反覆練習，還特地做了很多肌力訓練。希望觀眾在螢幕上能看到更有力、更帥氣的表現。」

金英光在《恩秀的好日子》中飾演「雙面教師」，白天是老師，夜晚成為毒販。（Hami Video提供）

金英光飾演的角色，白天是老師，晚上卻是販毒的夜店公關，他興奮透露，「一開始聽說李英愛前輩會演出，讓我覺得這是無比榮幸的機會。她的聲音本身就很有說服力，跟她對戲時非常舒服、很享受。」李英愛則讚金英光的情感層次很豐富，「螢幕上展現的表情細膩多變，讓我在對戲時能表現更多元的情感。他很有創造力，給了我很多學習的機會。」《恩秀的好日子》將於9月21日起，每週日、一在Hami Video與韓國同步首播。

