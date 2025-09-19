晴時多雲

娛樂 最新消息

韓星入圍第一人！利特首闖金鐘感動告白：我愛你們

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目及戲劇類金鐘獎入圍名單於9月15日公布，其中台韓聯手製作的節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍實境節目、主持人兩大獎，利特也成為金鐘60年來首位入圍的韓星，近期透過客家電視台分享心情。

利特感性喊話粉絲。（客台提供）利特感性喊話粉絲。（客台提供）

利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien（許念慈）、YTR韓國女生Judy錄製《廚師的迫降：客家廚房》，節目播出後受到好評，日前開錄第二季，更加入少女時代成員孝淵。利特在入圍公布後也在社群上發出兩條限時動態，看來對入圍相當開心。

利特難掩興奮心情，他表示：「能成為韓國偶像首位入圍金鐘獎的候選人，我感到無比榮耀。光是獲得提名就心懷感激，也希望節目能獲獎，讓這份榮耀與喜悅回饋給一路辛苦付出的工作人員。相信未來還有更多機會與大家相見，懇請大家繼續支持與喜愛。最後，再一次真心地向大家說：我愛你們。」

利特與李元日雙雙入圍金鐘。（客台提供）利特與李元日雙雙入圍金鐘。（客台提供）

節目中被「拐」到苗栗三灣開餐廳的王牌主廚李元日也開心表示：「聽到自己從遙遠的台灣入圍金鐘獎，真的非常驚喜！感謝一路同甘共苦的成員與製作團隊。雖然挑戰客家料理是全新的嘗試，心裡難免擔心無法完整傳達美味，但因為觀眾的喜愛，我獲得了再次挑戰的勇氣。真的非常感謝大家！」

首次參與節目的Nien則說：「這是我第一次個人參加綜藝，雖然很緊張，但因為有前輩與工作人員的幫忙，才能順利完成這趟有趣的拍攝，能夠入圍金鐘獎真的非常開心與激動，也希望能把兩個獎都帶回來，辛苦各位前輩和幕後同仁了！」

