（獨家）台灣男孩許謦宇遭淘汰爆哭！爸不捨：才16歲來日方長

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國選秀節目《BOYS II PLANET》公開最新排名，16歲的台灣男孩許謦宇以23名遭到淘汰，止步16強，台灣囝仔僅剩FNC練習生崔立于。父親許嘉文接受本報專訪，坦言相當不捨。

《BOYS II PLANET》許謦宇（右）在Yumeki前忍不住爆哭。（翻攝自YouTube）

《BOYS II PLANET》許謦宇（右）向Yumeki告別。（翻攝自YouTube）

許謦宇一度排名名列前茅，只可惜仍無緣晉級，他在偶像Yumeki告別時爆哭，讓人看得也相當心疼。其父親許嘉文是中正大學的教授，夫妻倆時刻關注兒子的任何動態，許嘉文也積極在Threads上等社群平台與網友互動，為的就是幫兒子拉票，思考未來該如何留住粉絲。如今兒子無緣進入決賽，許嘉文透露，其實前幾天就有小道消息傳出兒子可能不會晉級，但夫妻倆都不願相信，等到節目正式播出才確認，他也是昨天看節目才知道兒子被淘汰，至截稿前，兒子也尚未親自將消息告訴他們。

許嘉文認為，來日方長，兒子許謦宇還大有可為。（翻攝自X）

回顧這幾個月，許嘉文坦言每天都很緊張，「他在比賽，我們家長也在比賽！」儘管不捨，但他認為兒子才16歲，來日方長，「從這此比賽過程，也發現他自己的不足，未來會針對這些項目加強」，也透露接下來許謦宇就會回公司繼續訓練，等待下一個機會及舞台。

◆許謦宇父母聲明

致所有支持謦宇的粉絲朋友們：

大家好，我們是謦宇爸及謦宇媽。

節目一路走到今天，謦宇雖然止步於24強，沒能繼續站上最後16強決賽舞台，但我們全家對於這段旅程仍充滿感恩與感動。

在這段過程中，我們收到了來自世界各地粉絲的留言、加油與陪伴。每一份喜愛、每一次投票及應援、每一句鼓勵，都讓謦宇感受到自己並不孤單，而是有無數溫暖的力量在背後支持。這份心意，我們會一輩子珍藏。

謦宇目前已回歸WAKEONE公司的常態訓練。一直以來，公司對於謦宇十分的照顧，並提供很好的資源。之後在公司的支持與規劃下，謦宇會更努力紮實地培養實力，期待未來能有更全方位的展現。

最後，真心感謝所有為謦宇投票及應援的粉絲朋友們。因為有你們，謦宇才能夠走到今天。帶著大家的期待與祝福，謦宇未來會更有勇氣去追逐夢想，邁向屬於他自己的人生舞台。

堅持信念，持續前行，彼方終有榮光。

祝大家平安健康。

謝謝你們，有你們真好。

謦宇爸及謦宇媽 敬上

