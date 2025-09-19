晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）台灣男孩許謦宇遭淘汰爆哭！爸不捨：才16歲來日方長

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國選秀節目《BOYS II PLANET》公開最新排名，16歲的台灣男孩許謦宇以23名遭到淘汰，止步16強，台灣囝仔僅剩FNC練習生崔立于。父親許嘉文接受本報專訪，坦言相當不捨。

《BOYS II PLANET》許謦宇（右）在Yumeki前忍不住爆哭。（翻攝自YouTube）《BOYS II PLANET》許謦宇（右）在Yumeki前忍不住爆哭。（翻攝自YouTube）

《BOYS II PLANET》許謦宇（右）向Yumeki告別。（翻攝自YouTube）《BOYS II PLANET》許謦宇（右）向Yumeki告別。（翻攝自YouTube）

許謦宇一度排名名列前茅，只可惜仍無緣晉級，他在偶像Yumeki告別時爆哭，讓人看得也相當心疼。其父親許嘉文是中正大學的教授，夫妻倆時刻關注兒子的任何動態，許嘉文也積極在Threads上等社群平台與網友互動，為的就是幫兒子拉票，思考未來該如何留住粉絲。如今兒子無緣進入決賽，許嘉文透露，其實前幾天就有小道消息傳出兒子可能不會晉級，但夫妻倆都不願相信，等到節目正式播出才確認，他也是昨天看節目才知道兒子被淘汰，至截稿前，兒子也尚未親自將消息告訴他們。

許嘉文認為，來日方長，兒子許謦宇還大有可為。（翻攝自X）許嘉文認為，來日方長，兒子許謦宇還大有可為。（翻攝自X）

回顧這幾個月，許嘉文坦言每天都很緊張，「他在比賽，我們家長也在比賽！」儘管不捨，但他認為兒子才16歲，來日方長，「從這此比賽過程，也發現他自己的不足，未來會針對這些項目加強」，也透露接下來許謦宇就會回公司繼續訓練，等待下一個機會及舞台。

◆許謦宇父母聲明

致所有支持謦宇的粉絲朋友們：

大家好，我們是謦宇爸及謦宇媽。

節目一路走到今天，謦宇雖然止步於24強，沒能繼續站上最後16強決賽舞台，但我們全家對於這段旅程仍充滿感恩與感動。

在這段過程中，我們收到了來自世界各地粉絲的留言、加油與陪伴。每一份喜愛、每一次投票及應援、每一句鼓勵，都讓謦宇感受到自己並不孤單，而是有無數溫暖的力量在背後支持。這份心意，我們會一輩子珍藏。

謦宇目前已回歸WAKEONE公司的常態訓練。一直以來，公司對於謦宇十分的照顧，並提供很好的資源。之後在公司的支持與規劃下，謦宇會更努力紮實地培養實力，期待未來能有更全方位的展現。

最後，真心感謝所有為謦宇投票及應援的粉絲朋友們。因為有你們，謦宇才能夠走到今天。帶著大家的期待與祝福，謦宇未來會更有勇氣去追逐夢想，邁向屬於他自己的人生舞台。

堅持信念，持續前行，彼方終有榮光。

祝大家平安健康。

謝謝你們，有你們真好。

謦宇爸及謦宇媽 敬上

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中