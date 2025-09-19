晴時多雲

娛樂 最新消息

前妻才被爆熱戀鮮肉！赤西仁「打臉自己」戀小11歲廣瀨愛麗絲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本混血女星黑木梅沙17日才被爆出與「格鬥界許光漢」三浦孝太熱戀，然而前夫赤西仁也不惶多讓，被爆出與女星廣瀨愛麗絲一同飛往夏威夷度假，兩人有說有笑的甜蜜互動也被當地的日本民眾拍到。

日本混血女星黑木梅沙（左）與前夫赤西仁（右）於2023年宣布離婚，如今單身兩年後的彼此似乎都有了新歡。（翻攝自IG）日本混血女星黑木梅沙（左）與前夫赤西仁（右）於2023年宣布離婚，如今單身兩年後的彼此似乎都有了新歡。（翻攝自IG）

日本男星赤西仁於2023年凌晨證實與前妻黑木梅沙結束長達11年的婚姻。此前曾有日媒報導他已單身兩年，並與廣瀨愛麗絲展開新戀情，對此赤西仁曾嚴正否認，痛斥周刊報導未經查證。然而近日又被媒體拍到疑似熱戀的證據，與他先前的否認說法似乎有所出入。

據日媒報導，一位住在夏威夷的日本民眾指出8月曾目擊他們同逛超市，採買飲料與食材，不僅互動親密自然，就連衣裝打扮都毫不避諱，相當光明正大。然而夏威夷對赤西仁來說意義非凡，因2010年退出團體「KAT-TUN」後，他便積極餐與海外活動，並在夏威夷置產，更曾與前妻黑木梅沙一家人在當地同居5年生活，如今身旁女伴換成廣瀨愛麗絲，也可見他對這段戀情非常珍惜。

