《零日攻擊》揭中年危機真相 戴立忍「忍痛上陣」對白逼哭全場

戴立忍在《零日攻擊》工廠被吞食，面臨戰爭。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕戴立忍、潘慧如在描述台海戰爭的台劇《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》聯手交出大量劇力萬鈞的爭執拉扯。導演羅景壬談及演員表示，喜歡潘慧如堅持充滿細節地照顧失能老人、喜歡戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白。

羅景壬為《零日攻擊》第8集《反分裂家庭》導演。（牽猴子提供）

導演羅景壬表示《反分裂家庭》試圖把「台商」的意涵再展開，更寬廣泛指過去卅年，將家國情感擱置，投注自己的體力、專業、情感、青春，終於過上好日子；卻在傾斜向下的下半場，往前看不見未來、往後又找不到初衷的，那種中產階級、中年危機式的悵然。

林澤凱在《零日攻擊》因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑。（牽猴子提供）

談及四位演員，羅景壬描述：「我邀請潘慧如、戴立忍，來詮釋這種總是體面的、舉止得宜的族群，無疑是被他們作為演員、朋友、學長的氣質與能力所吸引。逝去的青春、坦率、性衝動，由王渝萱悄然捎來。證據以一個孩子的形式存在，林澤凱作為一個體弱多病的兒子，在富麗堂皇的家裡，無時無刻向他的父母示現：過去並沒有過去。」

戴立忍（左）、王渝萱在《零日攻擊》有精彩演出。（牽猴子提供）

羅景壬接著說：「我喜歡包括林澤凱在內的高中生幹架時動了真感情；我喜歡王渝萱信手捻來青春的自負自在；我喜歡潘慧如堅持充滿細節地照顧失能老人；我喜歡戴立忍那天突然胃痛，但也順利成就了一段心如刀割的長對白。」

潘慧如（右）、林澤凱在《零日攻擊》飾演母子。（牽猴子提供）

《反分裂家庭》深入探討反分裂手法重創台灣的隱憂。戴立忍飾演的先生在對岸的工廠被吞食，面臨戰爭，積極找尋門路買高額機票要帶一家飛去。潘慧如扮演的太太突。林澤凱飾演的兒子則因愛情及同儕壓力，反抗父母決定並質疑：「戰爭逃去敵國才是開玩笑吧！」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月20日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。更多資訊請關注《零日攻擊》官方FB及IG。

